Через ультиматум России: Украина может сама создать демилитаризованную зону на границе

Российский добровольческий корпус и легион "Свободы России" объявили о создании демилитаризованной зоны на границе с Украиной. В случае если после поражения в войне в России на официальном уровне не согласятся создать безопасную зону, Украина может дойти до этого сама.

Российская граница, как стало понятно из событий на Белгородщине, на самом деле была совершенно незащищённая. И говорится не просто о приграничных городах, но и о прифронтовых территориях. Вероятно, ситуация с безопасностью и защитой в глубине России еще более печальна. Сам фронт в Белгородской области имеет протяженность 40 км. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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Украина может сделать все сама

Легион "Свободы России" заявил, что создает демилитаризованную зону в Белгородской области. Это действительно очень важный нюанс. Ведь когда закончится война, начнутся переговоры. Они будут касаться выплат репараций, выдачи военных преступников, возвращения всех военнопленных и принудительно вывезенных граждан. Обязателен также пункт о демилитаризованной зоне.

Если Россия не согласится, мы уже продемонстрировали и можем сделать эту демилитаризованную зону сами,

– заверил Александр Коваленко.

Для этого не нужно создавать автономные округа, народные республики или что-нибудь подобное. Достаточно просто зачистить территорию и контролировать ее эшелонированным артиллерийским прикрытием.

Подробнее о мероприятии в Белгороде

Российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России", заходя на территорию России, использовали, прежде всего, легко бронированную компоненту, колесную технику, то есть быстрые мобильные группы. Они затрофеили БТР-82А и БТР-80, что значительно повысило их огневые возможности. Но в общем у них не было средне и тяжело бронированной техники, не было поддержки артиллерии, авиации и т.д.

А именно это необходимо для того, чтобы продвигаться дальше в лубь территории России.

Если целью ставят постоянную демонстративную диверсионную деятельность, то она будет продолжаться исключительно в ближней зоне 3 – 5, максимум 10 километров вглубь России. Но если ставят своей целью нечто большее, тогда это полный комплекс использования сил и средств, а не только функционал ДРГ,

– подчеркнул Александр Коваленко.

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Движение вглубь России и США

Западные союзники не раз говорили, что Украина имеет полное право действовать на территории России, если это совпадает с нашей оборонной тактикой.

Сейчас это как раз совпадает с нашей безопасностью. Потому что эти действия показывают необходимость создания буфера безопасности. Демилитаризированная зона со стороны России. И мы показываем, что можем это сделать сами. Если Россия на это не пойдет,

– отметил Коваленко.

Что интересно, при этом рейде использовали высокомобильный многоцелевой колесный HMMWV и бронетранспортер MaxxPro. Это американская бронированная техника. В Госдепе США заявили, что "скептически относятся" к подобным заявлениям об использовании их техники в Белгороде.

Стоит также отметить, что спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не поощряют удары внутри России. Однако добавил, что все-таки Украине решать, как вести войну.

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