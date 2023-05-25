Російський кордон, як стало зрозумілим із подій на Бєлгородщині, насправді був зовсім незахищений. І мовиться не просто про прикордонні міста, але й прифронтові території. Ймовірно, ситуація з безпекою та захистом в глибині Росії ще сумніша. Сам фронт в Бєлгородській області має протяжність 40 кілометрів. Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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Україна може зробити все сама

Легіон "Свободи Росії" заявив, що створює демілітаризовану зону в Бєлгородській області. Це насправді дуже важливий нюанс. Адже коли закінчиться війна – розпочнуться переговори. Вони стосуватимуться виплати репарацій, видачі військових злочинців, повернення усіх військовополонених та примусово вивезених громадян. Обов'язковим буде також пункт про демілітаризовану зону.

Якщо Росія не погодиться, то ми вже продемонстрували та можемо зробити цю демілітаризовану зону самі,

– запевнив Олександр Коваленко.

Для цього не потрібно створювати автономні округи, народні республіки чи щось подібне. Достатньо просто зачистити цю територію та контролювати її ешелонованим артилерійським прикриттям.

Детальніше про захід в Бєлгород

Російський добровольчий корпус і Легіон "Свобода Росії", заходивши на територію Росії, використовували насамперед легкоброньовану компоненту, колісну техніку, тобто швидкі мобільні групи. Вони затрофеїли БТР-82А та БТР-80, що значно підвищило їхню вогневі можливості. Але загально в них не було середньо- та важкоброньованої техніки, не було підтримки артилерії, авіації тощо.

А саме це необхідно для того, щоб просуватися далі вглиб території Росії.

Якщо за мету ставлять постійну демонстративну диверсійну діяльність, то вона продовжуватиметься виключно в ближній зоні 3 – 5, максимум 10 кілометрів вглиб Росії. Але якщо ставлять за мету щось більше, тоді це повний комплекс використання сил і засобів, а не тільки функціонал ДРГ,

– підкреслив Олександр Коваленко.

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Рух вглиб Росії та реакція США

Західні союзники неодноразово говорили про те, що Україна має повне право діяти на території Росії, якщо це збігається з нашою оборонною тактикою.

Зараз це якраз збігається з нашою безпекою. Тому що ці дії показують необхідність створення буфера безпеки. Демілітаризованої зони з боку Росії. І ми демонструємо, що можемо це зробити самі, якщо Росія на це не піде,

– зазначив Коваленко.

Що цікаво, під час цього рейду використовували високомобільний багатоцільовий колісний HMMWV та бронетранспортер MaxxPro. Це американська броньована техніка. У Держдепі США заявили, що "скептично ставляться" до подібних заяв про використання їхньої техніки в Бєлгороді.

Варто також зауважити, що речник Держдепу Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не заохочують до ударів всередині Росії. Проте додав, що все ж Україні вирішувати, як вести війну.

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