Україна готова підписати договір про створення "буферної зони" в Росії. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного марафону, передає 24 Канал.

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Подоляк відреагував на заяву про "буферну зону" в Росії

Радник наголосив, що наразі головна стратегічна ціль Росії – спробувати втримати Бєлгородську, Курську та Воронезьку області, а також Краснодарський край. Саме тому, на його думку, росіяни почали говорити про створення так званої "буферної зони" на кордоні з України.

Подоляк також зазначив, що українська сторона давно пропонувала Росії створити "демілітаризовану зону" у прикордонних з нашою країною областях.

"Ми казали: давайте так, швиденько виходьте на кордон 1991 року, обговоримо з вами зону демілітаризації", – зазначив він.

Він також запевнив, що українська влада, зокрема Офіс Президента, "обома руками за" таке рішення. Попри це, радник наголосив, що "буферна зона" має бути обов'язково в Росії, а не в наших прикордонних областях.

Ми навіть договір підпишемо: "демілітаризована зона" на 100 кілометрів до кордону з Україною, але на території Росії,

– сказав Подоляк.

За його словами, лише у такому випадку Бєлгородська область буде існувати в межах "федеративної держави Росія". Однак, на його думку, ця територія матиме певні "автономні функції".

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