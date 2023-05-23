Україна готова підписати договір про створення "буферної зони" в Росії. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного марафону, передає 24 Канал.
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Подоляк відреагував на заяву про "буферну зону" в Росії
Радник наголосив, що наразі головна стратегічна ціль Росії – спробувати втримати Бєлгородську, Курську та Воронезьку області, а також Краснодарський край. Саме тому, на його думку, росіяни почали говорити про створення так званої "буферної зони" на кордоні з України.
Подоляк також зазначив, що українська сторона давно пропонувала Росії створити "демілітаризовану зону" у прикордонних з нашою країною областях.
"Ми казали: давайте так, швиденько виходьте на кордон 1991 року, обговоримо з вами зону демілітаризації", – зазначив він.
Він також запевнив, що українська влада, зокрема Офіс Президента, "обома руками за" таке рішення. Попри це, радник наголосив, що "буферна зона" має бути обов'язково в Росії, а не в наших прикордонних областях.
Ми навіть договір підпишемо: "демілітаризована зона" на 100 кілометрів до кордону з Україною, але на території Росії,
– сказав Подоляк.
За його словами, лише у такому випадку Бєлгородська область буде існувати в межах "федеративної держави Росія". Однак, на його думку, ця територія матиме певні "автономні функції".
Що відомо про події у Бєлгородській області
- Станом на 23 травня відомо про "звільнення" понад 30 квадратних метрів російської території. До них ввійшли населені пункти Козинка, Грайворон та Гора-Подол.
- Губернатор Бєлгородської області Гладков 23 травня оголосив про скасування режиму контртерористичної операції в регіоні. За його словами, "всіх диверсантів вдалося ліквідували", а "прорив ДРГ на територію Бєлгородської області – зупинений".
- В українській розвідці запевнили, що наша держава не має жодного стосунку до подій, що відбуваються на території Росії. Там почалася спеціальна операція, в якій беруть участь винятково громадяни Росії.