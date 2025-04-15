Демобилизация в 2025 году: почему военные не могут вернуться домой

Украинские военные уже четвертый год подряд без права на отдых - закон о демобилизации до сих пор не обновлен. В условиях полномасштабной войны этот вопрос становится все более болезненным.

Об этом рассказывает 24 Канал. Демобилизация – это законное увольнение военных после завершения службы, срока контракта или по состоянию здоровья.

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Что такое демобилизация и почему она важна

Это не просто возвращение домой – это о восстановлении человеческого ресурса, моральную справедливость и баланс в системе обороны.

В мирное время она происходит регулярно. Но во время военного положения – только после отдельного указа Президента. Поэтому, с 24 февраля 2022 года, когда стартовала всеобщая мобилизация, увольнение в запас – фактически невозможно.

На сегодня военнослужащие могут быть демобилизованы только в исключительных случаях:

по состоянию здоровья,

по решению военно-врачебной комиссии,

или по достижении 60-летнего возраста.

Остальные – продолжают службу без ротаций. Многие из них – от начала полномасштабного вторжения.

Действующий закон "О мобилизации" еще с 1993 года. Хотя в него вносили правки, он до сих пор не соответствует реалиям современной войны.

В прошлом году правительство подало новый законопроект о мобилизации. Но в процессе подготовки ко второму чтению из него убрали самые ожидаемые пункты – о ротации и демобилизации.

По данным СМИ, это была инициатива главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Министерство обороны тогда пообещало: отдельный закон о демобилизации разработают до 18 декабря 2024 года.

Но уже апрель 2025-го, а закон до сих пор не подан. Отсутствие четких решений по демобилизации – это не только бюрократическая проблема. Это вопрос доверия, мотивации и признания вклада каждого военнослужащего.