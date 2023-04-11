Выполняют определенную работу, – Подоляк сказал, будет ли демобилизация срочников

Срочники, призываемые в ряды украинской армии еще до полномасштабного вторжения России в Украину, до сих пор не демобилизованы. Оказывается, они уже почти 2 года переслужили.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, как и кто может решить эту проблему.

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Нет процесса демобилизации

Он отметил, что решение этого вопроса имеет 3 составляющие:

во-первых , срочники могут подписать контракт и перейти в Вооруженные Силы Украины в полном объеме;

, срочники могут подписать контракт и перейти в Вооруженные Силы Украины в полном объеме; во-вторых , нет процесса демобилизации во время военного положения. Поэтому нужно его отработать через соответствующие парламентские комитеты, ведь это вопрос изменения регламента;

, нет процесса демобилизации во время военного положения. Поэтому нужно его отработать через соответствующие парламентские комитеты, ведь это вопрос изменения регламента; в-третьих, депутаты Верховной Рады, которые должны заниматься этими вопросами, должны коммуникировать и рассказывать, что они будут делать для решения этой проблемы.

"Депутаты должны не заниматься популизмом, а продискутировать, какие именно законы запрещают демобилизацию", – заметил Подоляк.

Михаил Подоляк рассказал о возможности демобилизации срочников: смотрите видео

Было бы продуктивно

Срочники выполняют определенную работу: в частности, охраняют воинские части. В то же время воюющие люди находятся в ротациях, и не могут выполнять ту работу, которую могут срочники.

Михаил Подоляк подчеркнул, что депутатам нужно встречаться с представителями полупрофессиональных союзов, которые занимаются проблемами срочников. Он считает, что если бы депутаты обсуждали проблемы срочников и предлагали их решение, это было бы продуктивно.

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