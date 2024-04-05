Сколько срочников уволят в запас: Генштаб озвучил цифры

В Украине с апреля начнется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы. Речь о тех, которые не смогли вовремя уволиться из-за начала полномасштабного вторжения России.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что до конца весны около 7 тысяч украинских военных срочной службы уволят в запас.

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В ведомстве заявили, что в течение апреля – мая, согласно указу президента Украины №149, в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.

"Всего в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Демобилизация срочников