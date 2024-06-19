Когда будет готов законопроект о демобилизации: в Раде ответили
Источник:"Украинская правда"
Законопроект о демобилизации могут внести в Верховную Раду уже вскоре. Однако это произойдет при условии, что нынешние темпы мобилизации сохранятся до конца лета.
В целом сроком готовности законопроекта является октябрь 2024 года. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
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Когда будет законопроект о демобилизации
Роман Костенко объяснил, что сейчас количество мобилизованных превышает ожидания. Поэтому, Генеральный штаб доволен темпами мобилизации в Украине и надеется, что эта тенденция будет сохраняться.
Если до конца лета мы увидим, что они (темпы мобилизации – ред.) сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации,
– рассказал чиновник.
По его словам, соответствующий законопроект должен быть готовым примерно до октября 2024 года. Впрочем, такие сроки могут быть реальными тоже при условии сохранения темпов мобилизации.Важно. В новом законопроекте должны быть учтены все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства.
Ранее народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко отмечал, что соответствующий законопроект может появиться в течение следующего, 2025 года. По его словам, вопросы ротации и демобилизации будут решены отдельным законопроектом, который представит Кабмин по требованию парламента.
Он отметил, что это прописано и в законе о мобилизации, и в отдельном постановлении. Впрочем, нигде не определены сроки выполнения требования и нет четких юридических оснований.