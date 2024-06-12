Демобилизация в Украине: Минобороны и Генштаб готовят новый законопроект

Стало известно, что в Украине готовят новый законопроект о демобилизации. Ранее эта норма была исключена из закона о мобилизации из-за сложной ситуации на фронте.

Председатель комитета Александр Завитневич рассказал, что над новым законом работают Министерство обороны вместе с Генеральным штабом. Депутат также отметил, что по стандартам прошлых войн, человек может воевать в полномасштабной войне до одного года.

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Что известно о подготовке законопроекта о демобилизации

По словам Завитневича, в Украине продолжается подготовка нового законопроекта о демобилизации.

Этот законопроект готовит Министерство обороны вместе с Генеральным штабом. У нас он не готовится пока что,

– сказал он.

Депутат добавил, что необходимо посмотреть на результаты мобилизации через 2 – 3 месяца, чтобы определить сроки демобилизации.

Он также подчеркнул, что по стандартам прошлых войн, человек может воевать в полномасштабной войне до одного года, но в Украине этот срок давно истек.

Почему норму о демобилизации исключили из закона

Депутат рассказал, что норма о демобилизации тех, кто отслужил 36 месяцев, была исключена из закона, принятого в апреле, после обращения главнокомандующего Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

Действительно, это письмо поступило, все его, видимо, видели, потому что он в СМИ был. Это было обращение не только главкома Сырского, но и министра обороны Умерова. Когда законопроект разрабатывался в 2023 году – тогда была одна ситуация на фронте. Когда уже было время его принятия – уже совсем другая ситуация,

– объяснил Завитневич.

Во время поездок на фронт депутат видел, насколько трудно воевать более двух лет, особенно для подразделений, которые не имели возможности сделать полноценную ротацию.

Однако, по его мнению, исключение нормы о демобилизации было необходимым для сохранения опытных военных в подразделениях.

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