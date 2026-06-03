Создаст еще больше проблем: боец ВСУ сказал, как относится к идее демобилизации

В Украине активно обсуждают вопрос демобилизации военных. Главная проблема – как именно это организовать так, чтобы не навредить армии.

Военнослужащий, капитан Даниил Яковлев рассказал 24 Каналу, что пока вообще непонятно, как именно демобилизация в Украине может проходить. И это на фоне проблем с мобилизацией.

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Возможно ли провести демобилизацию в Украине?

По словам военного, сейчас достаточно сложно придумать, как именно провести демобилизацию, чтобы не навредить Силам обороны. Бесспорно, значительное количество военных хочет вернуться домой. Однако сейчас важно не давать им надежд, которые не оправдаются.

Вот, возьмемся за демобилизацию тех людей, которые присоединились к армии 24 февраля 2022 года. Они сейчас подпишут контракт, а через год получат право на увольнение. Какое это будет количество людей? Кого увольнять, а кого нет? Здесь еще должна быть справедливость. А есть много специальностей, где 100% из армии так не уволят. Все это создаст еще больше проблем,

– отметил военный.

По его мнению, сейчас ни в коем случае демобилизацию не получат технические специалисты по РЭБ, РЭР или ПВО. Также если армия потеряет даже толкового ротного, то это будет колоссальной проблемой для подразделения.

Военный рассказал о своем отношении к демобилизации: смотрите видео 24 Канала

Реформа Вооруженных Сил: последние новости

В Украине готовят масштабную реформу Вооруженных Сил. Она охватывает финансирование, контракты, подходы к ведению войны и тому подобное. Президент Владимир Зеленский говорил, что речь идет не о точечных изменениях, а о перестройке логики функционирования армии.

В частности в Минобороны работают и над механизмом демобилизации. Журналист, сержант ВСУ Павел Казарин заметил, что процесс демобилизации зависит от нескольких факторов. В том числе и от того, сколько сейчас в армии служит людей, которые присоединились с 2014 по 2022 годы.