Неоправданные надежды, – Братчук высказался о демобилизации во время войны

В Украине уже долго продолжаются дискуссии о законе о демобилизации. Мнения в обществе разделились, ведь во время полномасштабной войны такие процессы очень сложные.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметив, что, по его мнению, вопрос о демобилизации искусственно подброшен для обсуждения в украинском обществе. Это дарит неоправданные надежды, что вызывает нестабильность среди всех слоев населения.

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Задачи Сил обороны

Сергей Братчук подчеркнул, что военное командование Украины сейчас имеет 2 важнейшие задачи. Первая – это стабилизация фронта и сохранение максимального количества жизней личного состава. Второе – наносить значительные потери противнику.

Важно! Роман Костенко, народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, отметил, что вопрос демобилизации остается нерешенным и беспокоит как военных, так и общество. Министерство обороны должно разработать соответствующий законопроект до 18 декабря 2024 года, но пока конкретных механизмов не предложено.

Вооруженные Силы Украины пытаются выполнять свои две основные задачи. Имеют определенные успехи в этом, ведь враг несет чрезвычайно серьезные потери на поле боя.

Однако россияне пока давят, они имеют стратегическую инициативу. Я напомню, что мы (Силы обороны – 24 Канал) проводим стратегически-оборонную операцию. Поэтому не давать врагу продвигаться дальше это вопрос не только сегодняшнего дня,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

По его мнению, украинским военным удастся остановить противника только тогда, когда у нас будет надлежащая подготовка подразделений, которые будут иметь необходимый боевой опыт. Только тогда они смогут заменить других защитников на передовой.

Личного состава у нас меньше, чем у россиян. Пополнение войска необходимо, чтобы новые люди заменили тех, кто выбывает или уже долго на фронте. Только тогда можно будет говорить о ротации,

– высказался Сергей Братчук.