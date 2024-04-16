Надо осознавать риски: в Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 16 апреля подписал закон о мобилизации, который пойдет на подпись президента Украины и через месяц вступит в силу. Из документа изъяли положение о демобилизации.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что демобилизация военных возможна только при условии замены военных подготовленными мобилизованными. Также он добавил, что если бы военное командование не взяло на себя ответственность за ротацию и демобилизацию, то принятие закона отложили бы еще на очень долгое время.

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Условия для демобилизации

По словам Тимочко, вопрос демобилизации будет эффективным в тот момент, когда будет проведено доукомплектование воинских частей и подразделений, состоится обучение мобилизованных и резервистов, которые смогут заменить военных и пополнить ряды ВСУ для того, чтобы опытных военных заменили обученные.

Классические демобилизации происходят в двух случаях: после победы или поражения. Право для мобилизации отдельным категориям военнослужащих согласно выслугам, их социальному статусу, медицинским показателям и другим моментам, которые можно прописать, чтобы мобилизация состоялась поэтапно – будет,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Также он заявил, что демобилизации сотни тысяч военных в один момент не будет. Это обвалит обороноспособность ВСУ.

Ответственность взяла армия

Закон о мобилизации, по словам Тимочко, рассматривали долго из-за политических интересов, которые все политические партии парламента ставили выше, чем усиление обороноспособности страны. Относительно заявлений отдельных депутатов, например, как Марьяна Безуглая, которая заявила, что закона о демобилизации не будет, они заявляют то, что хотят.

Это способ привлечь внимание или проверка общества на отдельно взятые наболевшие вопросы,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Тимочко рассказал, что командование взяло на себя ответственность в плане ротации, демобилизации, а не опиралось на политические действия. Если бы это произошло, то этот вопрос снова бы затянулось на долгое время и закон имел бы политический характер, а не такой, которого требуют уставы, нормативные документы, регламентирующие жизнедеятельность обеспечения ВСУ.

Жаль, что политики и дальше не могут принять волевое решение и выйти из своей политической парадигмы для того, чтобы эффективно работать на обороноспособность. Очень легко предлагать популистские предложения, но реальность в нашей стране совершенно другая. Кто, как не армия это знает и понимает,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он также добавил, что тоже хотел бы быть демобилизованным, как и сотни его собратьев, но понимают, что в случае, если не придет замена, есть большие шансы, что они будут мобилизованы, но уже в российскую армию.

Надо осознавать те риски, перед которыми может оказаться общество, если будут попытки просто понравиться политикам или отдельным категориям граждан,

– прокомментировал Тимочко.

Закон о мобилизации: кратко