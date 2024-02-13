Потеряем бойцов и территории: командир раскритиковал пункт о демобилизации

Пункт о демобилизации в новом законопроекте – это больше политическое решение, чем военное. Она может навредить ситуации на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпЛА 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что решение о прямой демобилизации после 36 месяцев может привести ко многим неудачам.

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Все стоит организовать несколько по-другому. Ведь в противном случае будут и потери территории, и потери среди личного состава.

Что касается пункта в законопроекте о демобилизации. По моему убеждению, это больше политическое решение, которое направлено на поднятие политических дивидендов. Если его введут, то это приведет к существенным потерям среди личного состава, а также к потере территории,

– сказал Федоренко.

Военным нужна ротация

Как отметил Федоренко, сейчас на фронте находятся бойцы, которые имеют серьезный боевой опыт. Благодаря ему они способны брать на себя ответственность, принимать волевые решения, чтобы беречь личный состав и быть эффективными.

Если сейчас их забрать и поставить других хороших людей, но не подготовленных, то нам понадобится не менее 7 месяцев активных боев, чтобы они были адаптированы. Это все перемножим на неправильные решения. Этого допустить не можем,

– подчеркнул военный.

Поэтому можно организовать процесс по-другому. Стоит сформировать резерв из военных, который дал бы возможность обеспечить принцип ротации. Условно, 4 месяца подразделение воюет на передовой, а дальше на два месяца его выводят в тыловую зону.

Военный тогда сможет уйти в отпуск и поправить здоровье; встретиться с семьей и т.п. После этого идет снова ротация в зону боевых действий.

Если происходит осложнение, и противник открывает еще одно направление, тогда у нас есть резерв. Он в трудную минуту закроет направление – и мы не будем иметь потери территории. Мы все воюем до победы, но надо создать условия для военных, чтобы они могли восстанавливаться, ходить в отпуска, видеть своих родных и близких и т.п.

Новый законопроект о мобилизации: коротко