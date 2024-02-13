Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпЛА 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що рішення про пряму демобілізацію після 36 місяців може призвести до багатьох невдач.

До теми Мобілізація у 2024 році: які основні зміни чекають на українців

Все варто організувати дещо по-іншому. Адже в іншому випадку будуть і втрати території, і втрати серед особового складу.

Що стосується пункту в законопроєкті про демобілізацію. За моїм переконанням, це більше політичне рішення, яке спрямоване на підняття політичних дивідендів. Якщо його запровадять, то це призведе до суттєвих втрат серед особового складу, а також до втрати території,

– сказав Федоренко.

Військовим потрібна ротація

Як наголосив Федоренко, зараз на фронті перебувають бійці, які мають серйозний бойовий досвід. Завдяки ньому вони здатні брати на себе відповідальність, приймати вольові рішення, щоб берегти особовий склад і бути ефективними.

Якщо зараз їх забрати та поставити інших гарних людей, але не підготовлених, то нам знадобиться щонайменше 7 місяців активних боїв, щоб вони були адаптовані. Це все перемножимо на неправильні рішення. Цього допустити не можемо,

– підкреслив військовий.

Тому можна організувати процес по-іншому. Варто сформувати резерв з військових, який дав би можливість забезпечити принцип ротації. Умовно, 4 місяці підрозділ воює на передовій, а далі на два місяці його виводять в тилову зону.

Військовий тоді зможе піти у відпустку та поправити здоров'я; зустрітися з сім'єю тощо. Після цього йде знову ротація в зону бойових дій.

Якщо відбувається ускладнення, і противник відкриває ще один напрямок, тоді у нас є резерв. Він у скрутну хвилину закриє напрямок, і ми не будемо мати втрати території. Ми всі воюємо до перемоги, але треба створити умови для військових, щоб вони могли відновлюватися, ходити у відпустки, бачити своїх рідних та близьких тощо.

Новий законопроєкт про мобілізацію: коротко