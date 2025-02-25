Очищение публичного пространства: в Полтаве демонтировали памятник российскому императору

Сегодня, 25 февраля, в Полтаве демонтировали монумент российскому императору Петру І – памятник на месте его отдыха после Полтавской битвы. Исполнительный комитет городского совета согласовал решение об "очистке публичного пространства" еще 20 февраля.

Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, передает 24 Канал. К слову, Министерство культуры и стратегических коммуникаций исключило ряд объектов из государственного реестра культурного наследия.

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Шаг к "очищению городского пространства"

В городском совете отмечают – решение приняли в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением всех необходимых процедур. Полтава избавляется от "колониального наследия" из своего публичного пространства.

Эти объекты не были созданы для почтения Полтавы или ее жителей. Они были маркерами имперского контроля, частью российской пропаганды, что десятилетиями искажала нашу историю. Это не о разрушении, а об осознанном шаге очищения городского пространства,

– сказала Ямщикова.

Она также поблагодарила сознательных и неравнодушных граждан, поддерживающих "этот важный процесс". В частности, в городе планируют также убрать информационные таблички на Памятнике защитникам крепости Полтава и коменданту А.С. Келину.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Полтаве 1 февраля погибла актриса и волонтер Анастасия Кольвах. Девушка была соавтором постановок в "Театре Современного Диалога".