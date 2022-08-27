Обустраивают подвалы для своих, – Хлань рассказал, что россияне делают с дезертирами

В Херсонской области российские военные создают фильтрационные лагеря для деморализованных солдат. Все меньше россиян готовы быть агрессорами, поэтому командование оккупантов пытается убедить их продолжать воевать.

Такие фильтрационные лагеря обустроены как подвалы, где задержанных пытают, заставляя их изменить свое мнение. Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Обратите внимание В российской армии растут факты саботажа приказов офицеров, – Генштаб

Депутат отметил, что в Херсонской области создаются российские фильтрационные лагеря для своих военных, среди которых царит дух дезертирства.

Руководящий состав россиян увидел все тенденции и начал обустраивать подвалы своим. Там отбирают средства связи, электронные носители, чтобы они не могли оттуда связываться с родственниками и распространять информацию. Их бросают в подвалы. Там пытками и принуждением убеждают их в том, что единственный путь – воевать дальше,

– объяснил Хлань.

По словам военного, если и после этого задержанные отказываются воевать против Украины – их просто расстреливают.

"Сначала они хотели бежать, когда произойдет ротация. Тогда они прятались в домах тех, кто покинул оккупированную Херсонщину. Парадоксально, но когда их там находили, они говорили, что они ждут ВСУ, чтобы сдаться в плен, потому что понимали, что это единственный способ сохранить свою жизнь", – добавил депутат.

Читайте также Истощение противника, – военный эксперт объяснил стратегию ВСУ

В то же время он указал, что в Херсонской области существенно изменился состав российских военных.

"Там сейчас очень намешано. Если раньше на Херсонском направлении были буряты и "мобики" так называемых "лднр", то сейчас подтягивают десантно-штурмовые бригады россиян и профессиональных военных. Самый низкий боевой дух и самая высокая деморализация – среди бурят и "мобиков", которые ищут варианты, как сдаваться в плен", – резюмировал Хлань.

Что происходит на Херсонщине: последние события

Возле Антоновского моста на Херсонщине – снова взрывы. Также 26 августа было шумно в районе Чернобаевки.

25 августа Вооруженные Силы Украины на Юге ударили по средствам противовоздушной безопасности врага. Также оккупанты потеряли по меньшей мере три склада боеприпасов.

В кремле никак не могут провести "референдумы" на временно оккупированных территориях. Одна из последних озвученных дат – 11 сентября. Но и тогда у врага вряд ли что-нибудь удастся. В этом убеждены аналитики из Института по изучению войны.

Вас также может заинтересовать – почему поражение россии неизбежно: смотрите видео