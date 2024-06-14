Комбинированная атака врага, взрывы в Староконстантинове: хронология 842 дня войны

14 июня 2024, 06:44
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Начались 842 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают отражать наступление врага на линии фронта, пока самой сложной является ситуация на Покровском направлении. В то же время россияне продолжают обстреливать мирные города - этой ночью враг в очередной раз совершил массированную атаку.

О ситуации на поле боя, последствия ракетных обстрелов, потери врага, ситуацию в энергосистеме страны по состоянию на сегодня, 14 июня – читайте в хронологии 24 Канала.

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06:45, 14 июня

Взрывы на Киевщине

Около 06:05 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в Киевской области. Уже через несколько минут в Киеве слышали взрыв, который, вероятно, прозвучал за пределами города.

06:38, 14 июня

Повторные взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области снова прогремели взрывы – ориентировочно в 06:09. До этого мониторинговые каналы предупредили о пусках "Кинжала", по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

03:36, 14 июня

Взрывы в Староконстантинове

Российские войска атаковали Украину ударными БпЛА. Взрывы прогремели в частности в Староконстантинове Хмельницкой области. Впоследствии туда же полетели крылатые ракеты с Ту-95МС.

00:33, 14 июня

Взлет Ту, воздушная тревога

Россия осуществила вылет 5 бортов ТУ-95МС из Оленегорска в России. А в районе Тамбова взлетели еще 4 борта ТУ-22М3.

Первые крылатые ракеты с Ту-95 вошли в наше пространство через Сумскую область. По всей Украине объявили воздушную тревогу в 3 часа ночи.

00:30, 14 июня

Взрывы в Харькове и Запорожье

В Харькове в 00:16 прогремел взрыв. В области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ информировали о дронах-камикадзе в пределах области.

О звуках взрыва в Запорожье местные сообщили в 01:36.

Автор: Анастасія Лукашевська