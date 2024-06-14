Комбинированная атака врага, взрывы в Староконстантинове: хронология 842 дня войны

Начались 842 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают отражать наступление врага на линии фронта, пока самой сложной является ситуация на Покровском направлении. В то же время россияне продолжают обстреливать мирные города - этой ночью враг в очередной раз совершил массированную атаку.

О ситуации на поле боя, последствия ракетных обстрелов, потери врага, ситуацию в энергосистеме страны по состоянию на сегодня, 14 июня – читайте в хронологии 24 Канала.

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