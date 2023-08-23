Крым – это Украина: на горе оккупированного полуострова развивается сине-желтое знамя
Источник:Взгляд Назара
Рано или поздно сине-желтый флаг поднимут над всеми территориями Украины, несмотря на попытки России помешать этому. Над оккупированным Крымом был установлен украинский флаг.
Крым не остался без сине-желтого флага в День Государственного Флага Украины. Его установили активисты движения "Желтая лента".
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Крым – это Украина
Над оккупированным полуостровом взвился украинский флаг, установленный на горе Шаан-Кая.
Активисты установили над Крымом флаг Украины / Фото из телеграмм-канала
Активисты движения "Желтая лента" передают поздравления с горы Шаан-Кая, с нашего украинского Крыма, над которым развевается сине-желтое знамя,
– говорится в сообщении.
В сеть попали красноречивые фото украинского флага на этой горе.
Крым тоже празднует День Государственного Знамени / Фото из телеграмм-канала
В Киеве тоже торжественно подняли флаг
- Президент Украины принял участие в торжественной церемонии поднятия флага в Киеве. Флаг подписали бойцы ВСУ. Также Владимир Зеленский произнес речь, в которой отметил, что наш флаг является нашим символом и оберегом.
- Кроме того, президент констатировал, что сине-желтый флаг обязательно будет развеваться там, где должен. То есть на территориях, которые пока оккупированы, однако вскоре их освободят ВСУ.
- Украинский президент вспомнил, что наши защитники с флагом идут в бой, рискуя своей жизнью. По его словам, они обязательно дойдут до нашей победы. В то же время, государство не должно забывать героев.