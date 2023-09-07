"Вы ходите по лезвию": Зеленский и Залужный поздравили с Днем военной разведки

Украина 7 сентября отмечает День военной разведки. Это праздник тех людей, которые выполняют очень сложные рискованные операции, часто в тылу врага.

Во время войны многие украинцы стали интересоваться работой наших служб. Главное управление разведки часто радует нас хорошими новостями, в том числе сообщениями о успешных уникальных операциях.

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Поздравление с праздником от высшего военно-политического руководства

Профессиональные. Смелые. Незаметные для врага. С вами Украина всегда на несколько шагов впереди. Спасибо за каждый результат! С Днем военной разведки Украины!

– написал Владимир Зеленский.

Также президент выложил красивые фотографии, где изображены разведчики, – конечно, там не видно их лиц в целях безопасности.

Украинские разведчики / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Фото содержит тег #працюєГУР, а внизу сообщения есть тег #ШеврониГероїв. Как известно, на шевроне ГУР изображена сова, пронзающая мечом карту России, а подпись на латыни Sapiens dominabitur astris переводится как "Мудрый будет властвовать над звездами".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил разведчиков с праздником.

Поздравляю боевых собратьев – воинов-разведчиков и всех причастных с профессиональным праздником! О большинстве успешных операций разведки не принято рассказывать публично. Военные разведчики не раскрывают свои лица, не называют имен. Они часто ходят по лезвию. Действуют там, где многим не под силу. Четко, взвешенно, последовательно и болезненно для противника,

– подчеркнул он.

Поздравление от Валерия Залужного: смотрите видео

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Украинский парадокс