"Вы ходите по лезвию": Зеленский и Залужный поздравили с Днем военной разведки
Украина 7 сентября отмечает День военной разведки. Это праздник тех людей, которые выполняют очень сложные рискованные операции, часто в тылу врага.
Во время войны многие украинцы стали интересоваться работой наших служб. Главное управление разведки часто радует нас хорошими новостями, в том числе сообщениями о успешных уникальных операциях.
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Поздравление с праздником от высшего военно-политического руководства
Профессиональные. Смелые. Незаметные для врага. С вами Украина всегда на несколько шагов впереди. Спасибо за каждый результат! С Днем военной разведки Украины!
– написал Владимир Зеленский.
Также президент выложил красивые фотографии, где изображены разведчики, – конечно, там не видно их лиц в целях безопасности.
Украинские разведчики / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского
Фото содержит тег #працюєГУР, а внизу сообщения есть тег #ШеврониГероїв. Как известно, на шевроне ГУР изображена сова, пронзающая мечом карту России, а подпись на латыни Sapiens dominabitur astris переводится как "Мудрый будет властвовать над звездами".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил разведчиков с праздником.
Поздравляю боевых собратьев – воинов-разведчиков и всех причастных с профессиональным праздником! О большинстве успешных операций разведки не принято рассказывать публично. Военные разведчики не раскрывают свои лица, не называют имен. Они часто ходят по лезвию. Действуют там, где многим не под силу. Четко, взвешенно, последовательно и болезненно для противника,
– подчеркнул он.
Поздравление от Валерия Залужного: смотрите видео
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Украинский парадокс
- Обычно разведки всех стран работают очень тихо, а их руководители редко что-либо комментируют публично. В Украине же во время войны ГУР МО постоянно находится в информационном пространстве, причем комментарии и заявления звучат не только от спикера Андрея Юсова, но и лично от главы ведомства Кирилла Буданова.
- Он безумно популярен: украинцы вырезают цитаты из его интервью, чтобы сделать шутливые тиктоки, комментируют прическу и выражение лица и делают мемы. Монеты, выпущенные Нацбанком ко Дню ГУР, были раскуплены еще до вечера. Сам Кирилл Буданов говорит, что такая публичность – сознательный выбор.
- Ко Дню ГУР ведомство выпустило ролик, в котором Буданов снова загадочно молчит и предлагает. загадывать желание.
- Вчера появился ролик, где на слова присяги Кирилла Буданова наложены крики россиян "Это беспилотник, а-а-а!"