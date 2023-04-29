День "хлопка" у оккупантов: в Курской области сообщают о мощном прилете

29 апреля 2023, 16:10
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После утреннего "хлопка" в Севастополе 29 апреля появились сообщения о прилете и в Курской области России. Местные сообщают о столбе дыма в Глушковском районе.

Соответствующее видео было обнародовано в российских телеграмм-каналах. Автор ролика показывает место попадания, где "только прилетело", передает 24 Канал.

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Обстоятельства взрыва

Россияне в сети распространяют кадры с места взрыва, где мужчины в военной форме спешно пытаются скрыться в автомобиле. Информации о погибших или пострадавших в результате прилета нет.

В Курской области расцвел "хлопок": смотрите видео

Стоит добавить, что Глушновский район, куда пришел "хлопок", граничит с Украиной. Однако официальных сообщений о причинах взрыва ни от украинской, ни от российской сторон не было.

Где находится Глушевский район: смотрите карту

Взрывы в России: последние новости

  • Недавно, 27 апреля, в Гатчинском районе России раздался взрыв. Местные в сети сообщали об "атаке беспилотников". Интересно, что недалеко от мест, где слышали взрывы, расположен Пушкинский аэропорт Санкт-Петербурга.
  • Днем ранее взрывы раздавались и во Владимирской области, которая расположена за Москвой. В лесополосе после взрывов обнаружили 3 воронки. Одна из них – 5 метров в диаметре и почти 2,5 метра в глубину.
  • Добавим, что 20 апреля, в Белгороде на Западе России, тоже было неспокойно: прогремел мощный взрыв на улице Ватутина. Интересно, что следственный комитет заявил, что якобы взорвалось неустановленное устройство, якобы образовавшее огромную воронку на месте происшествия.

Автор: Анна Романюк