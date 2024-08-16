День, который войдет в историю: ВСУ показали начало операции в Курской области

ВСУ 6 августа начали операцию в Курской области. В Десантно-штурмовых войсках показали, как проходил первый день прорыва границы.

Украинские военные рассказали, что им пришлось провести разминирование, непосредственно прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника. Все это с применением авиации, артиллерии.

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Как проходил прорыв границы в Курской области

Силы обороны Украины показали первые часы наступательной операции в Курской области. На видео видны, в частности, работа украинской артиллерии, преодоление "зубов дракона", взятие первых пленных на пограничных пунктах, въезд в населенные пункты России и снятие российских триколоров.

Эти и другие уникальные кадры прорыва российской границы в Курской области размещены в одном видео.

День, вошедший в историю русско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции,

– написали военные.

Они добавили, что теперь все зависит от стойкости украинских солдат, участвующих в событиях Курщины.

В настоящее время ВСУ продолжают активно продвигаться в Курской области. По словам главнокомандующего Сырского, с начала операции на Курщине украинская армия продвинулась на 35 километров и взяла под контроль площадь в 1 150 квадратных километров – это 82 населенных пункта.

В четверг, 16 августа, он также заявил, что ВСУ завершили зачистку в Судже и трех других населенных пунктах.

Всего за это время пленили примерно 2 тысячи россиян.

Начало операции на Курщине: смотрите видео

Что говорят в России и каковы последствия потери территорий для Путина

Тем временем в России предлагают "пожертвовать" утраченными территориями.

Успокоиться, постараться смотреть цинично, хотя это очень тяжело, меньше эмоций,

– советуют на РосТВ.

Там предлагается посмотреть на карту России и сравнить ее общую площадь и территорию Курщины, которую они могут потерять.

Тем временем Путин начинает терять величество и могущество в глазах Китая, Ирана и других "союзников". Так, например, Китай очень раздражен тем, что Кремль до сих пор не может достичь поставленных задач за 2 года войны. Пекину не нравится, что все превращается в нескончаемую войну.

С Ираном также могут ухудшиться отношения. Новый президент Масуд Пезешкиан утверждал, что стремится нормализовать отношения с Западом.

Единственная страна, которая и дальше поддерживать Путина – КНДР. Они оба являются международными изгнанниками.