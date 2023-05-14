Они – несокрушимые: 7 историй украинских женщин о материнстве во время войны

Они – несокрушимые. Они держатся даже тогда, когда потеряли самое дорогое, они берут в руки оружие, чтобы защитить своих детей, они днями и ночами ждут их из российского плена. Они – это украинские матери. Все они – очень разные, но имеют нечто общее – невероятную любовь к своим детям. Поэтому по случаю Дня матери 24 Канал рассказывает истории Х матерей, чьи истории невозможно читать без слез.

Если и есть что-то на свете безусловное, то это – материнская любовь. В условиях войны она проявляется еще сильнее, ведь каждая мать стремится защитить своего ребенка. Однако как быть, если ты не можешь этого сделать? Если твой ребенок за тысячи километров – в плену у врага? Или же как защитить младенца, если вы в самом опасном месте на Земле – на "Азовстали"? Больше об отважных историях украинских матерей – читайте дальше.

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Мама из Азовстали: "Такое материнство я видела только в фильмах о войне"

25-летняя Анна Зайцева, как и все, мечтала о счастливой семье и красивом материнстве. Однако из-за России все планы молодой матери были разрушены. Вместо того чтобы наслаждаться своим новым состоянием, женщина могла думать только о том, как выжить. 65 дней молодая мама провела с 3-месячным сыном Святославом на "Азовстали", которую каждый день беспощадно бомбили россияне.

Муж Анны – бывший военный, после рождения сына решил выбрать более спокойную работу. Однако, когда российские войска нагло ворвались на территорию Украины, Кирилл снова взял в руки оружие. Сейчас он находится во вражеском плену.

Анна с сыном спустилась в бункер "Азовстали" 25 февраля. Женщина призналась, что впоследствии корила себя за такое решение.

Я не знала, что "Азовсталь" будут так обстреливать. Даже представить себе не могла, что там будут происходить такие ужасы,

– рассказала женщина.



Анна со Святославом на "Азовстале" / Скриншот с видео

Смотрите видео Анны из бункера:

Святослав стал самым молодым жителем "Азовстали", чем поднимал боевой дух украинским военным. Они брали малыша на руки и вспоминали своих детей. Маленький ребенок в таком страшном месте придавал всем мотивации – нужно бороться ради будущего поколения.

Однако Анне было очень сложно. Из-за стресса у нее исчезло молоко. К счастью, украинские военные нашли смеси для младенцев. Сначала женщина разогревала воду на свечах, а когда те кончились, пришлось рисковать. На улице обустроили печку, поэтому отец Анны под обстрелами добирался до нее, чтобы вскипятить воду.

Помыть сына мать не могла, так что разрывала влажные салфетки на несколько частей, чтобы на дольше хватало. Военные принесли для Святослава первый размер памперсов, но те были очень маленькие – для новорожденных детей. Мать нашла выход – она связывала 2 памперса между собой, чтобы малыш был сухим и не заболел.

За месяцы пребывания в бункере маленький Святослав вырос, поэтому Анне приходилось креативить с одеждой. Женщина рассказала, как подрезала комбинезон сына и одевала на него свои футболки и свитера.

Пыталась сделать так, чтобы ему хоть немного было удобно. Когда я представляла, как это быть мамой, то никогда даже подумать не могла, что мне придется быть мамой в таких условиях во время войны. Я такое только в фильмах о Второй мировой видела. Это действительно стальное материнство,

– отметила Анна.

Сейчас женщина с сыном находятся за границей, однако месяцы в "аду" не обошлись без последствий. У Святослава заметили проблемы с ножками потому что он не мог достаточно шевелиться. Так что малыша записали на плавание. Кроме того, мать наблюдает у сына признаки ПТСР. Когда Святослав слышит громкие звуки, начинает плакать и закрывать ушки.

Сейчас Анна убеждена, что ее ребенок – идеальный. Несмотря на постоянные бомбардировки, маленький украинец был очень спокойным на "Азовстали". Именно он вдохновлял свою мать и прибавил сил, когда верх брало отчаяние.

Мама, которая всю беременность была в плену: "Мой ребенок меня спас"

Военного медика Марьяну Мамонову в Украине знают все. Ведь женщину освободили из российского плена, когда она была на 9 месяце беременности. К украинскому автобусу Марьяну вели под руки, потому что она вот-вот должна была родить.

О своей беременности женщина узнала уже после начала полномасштабной войны. В то время она была на Мариупольском заводе имени Ильича и спасала украинских военных.

Было страшно и радостно одновременно. Слезы, плач, истерика, безысходность ситуации. В голове миллиард мыслей, которые летят одна за другой за доли секунды. Страх, который тебе говорит, что не время. Сомнение в том, выносишь ли ребенка. Печаль, что ты никому не можешь сказать. Отчаяние, что не можешь выйти из города. Но одновременно была и неистовая радость, ведь я так этого хотела,

– вспомнила Марьяна.

Женщине было тяжело из-за того, что не могла поделиться радостной новостью с любимым. Однако изрядно поплакав она успокоилась и решила, что главное – выжить, а все остальное будет хорошо. Сейчас Марьяна счастлива, что узнала свою беременность именно в таких условиях. Ведь это придало ее новому состоянию еще большую важность.

"Я поняла, что этот ребенок не спроста пришел в мою жизнь именно так и именно сейчас. Он меня спас. Это не мы спасаем детей, а они нас".



Марьяна считает, что ребенок помог ей пережить плен / Фото из фейсбука женщины

В плену беременность для Марьяны была соломинкой, за которую она держалась. Женщина пообещала своему еще нерожденному ребенку, что не будет плакать. Слова будущая мать придерживалась вплоть до 9-го месяца. Однако когда Марьяну из колонии в Еленовке забрали в Донецк и сказали, что там она будет рожать, женщина не удержалась.

Только тогда она впервые заплакала.

Плакала от того, что у меня не было ничего, во чтобы я могла одеть своего ребенка после родов. Никто нас не встретит после выписки, только российские военные увезут нас в неизвестном направлении. Чувствовала себя ничтожной как мама. Я не могла дать своему ребенку ничего, просто ничего,

– призналась Марьяна.

Женщина боялась, что русские разлучат ее с ребенком. Мысленно она просила своего младенца еще немножко посидеть в животике, дождаться обмена... дочь услышала мольбы матери.

"Материнство – это счастье. Это состояние, которое дает вам второе дыхание, желание бороться, жить, верить и не сдаваться. Именно дети являются двигателями нашей жизни. Я держалась за свое состояние будучи на заводе, в плену, в тюремных условиях. Я была не сама, во мне жила новая жизнь, новая надежда, вера и безграничная любовь".

Всю беременность Марьяна находилась в условиях, которые совсем не предназначены для беременных женщин. Однако другие пленники пытались их улучшить, делились с беременной своей едой. Марьяна вдохновляла других женщин. Они смотрели на нее и думали: "Если Марьяна не сдается, то мы тем более не должны этого делать".

Марьяну обменяли 21 сентября, а в ночь на 25 сентября она родила дочь Анну. Именно Анна помогла матери пережить страшные события войны. Так что женщина убеждена – рожать нужно даже во время войны.



Женщина с мужем и маленькой дочкой / Фото из фейсбука Марьяны Мамоновой

Мама, которая пошла на войну: "Хотела быть примером для сына"

Многие украинские матери, чтобы защитить своих детей, взяли в руки оружие. По данным Минобороны, количество женщин-военных по сравнению с 2014 годом увеличилось в 2,5 раза. Одна из таких матерей-воинов – Людмила Бец. Женщина еще до полномасштабного вторжения записалась в тероборону.



Женщина записалась в тероборону до 24 февраля 2022 года / Фото Людмилы

Сейчас Людмила вспоминает, что 24 февраля была очень зла на то, что кто-то решил напасть на ее страну. Однако она знала, что делать.

О том, чтобы куда-то уезжать, у меня даже мыслей не было. Моему сыну Алексею 11 лет. Он уже не маленький. Я хотела, чтобы он брал с меня пример,

– рассказала женщина.

Решение записаться в тероборону Людмила приняла именно потому, что она мать. Женщина воспитывает сына сама, поэтому хотела, чтобы в будущем, если потребуется, Алексей поступил так же, как она, – стал на защиту Родины. В общем, много решений в жизни Людмила принимала ввиду того, что она мать, поскольку хочет быть примером для сына.

Алексей мамой очень гордится. Когда в День защитника одноклассники писали произведения о выдающихся личностях, мальчик написал произведение о своей маме. Ведь она – его героиня.

Более полугода Людмила провела в "полях". Больше всего тогда волновалось не за себя, а за сына. Когда обстреливали Киев, мать переживала, потому что не могла защитить своего ребенка. Однако в правильности своего решения женщина не сомневается.



Мать хочет, чтобы сын ею гордился / Фото Людмилы



Алексей считает свою маму настоящим героем / Фото Людмилы

Мама, сын которой в плену: "Стыдно перед ним, что я не боролась за страну"

Татьяна Вишняк в последний раз слышала голос своего 22-летнего сына Артема ровно год назад. Парень позвонил, чтобы поздравить ее с Днем матери. Сын Татьяны – младший сержант, который с 14-лет мечтал служить в полку "Азов" и наконец осуществил свое желание. Юноша был защитником "Азовстали", а сегодня он находится в плену. Единственная мечта Татьяны на День матери – снова увидеть своего сына.

Женщина признается, что восхищается Артемом и не понимает, как смогла его таким воспитать. Говорит, что он воспитал себя сам. Она же лишь привила ему чувство справедливости.

Мы с мужем учили историю при Советском Союзе, а Артем все узнавал сам. Он даже на простых примерах объяснял мне, почему оккупация Крыма незаконна и почему остров должен быть украинским. Мой ребенок научил меня любить свою страну,

– рассказала женщина.

Татьяна с улыбкой вспоминает, что Артем начал перечить их с мужем взглядам только после 16 лет. До этого не решался, потому что считал себя слишком молодым. Он был для них учителем патриотического воспитания, который всегда основательно и спокойно доносил правильное мнение. Именно он мотивировал отца присоединиться к войску после 24 февраля 2022 года.

"Сейчас я хочу попросить прощения у своего ребенка за то, что мое поколение в свое время не отстаивало лучшее будущее. Теперь наши дети должны исправлять наши ошибки. Артем говорил, что не хочет оставлять эту войну для своих детей. Он прямо говорил мне, что готов погибнуть за Родину. Сын всегда знал, что будет полномасштабная война с Россией, а мы ему тогда не верили. Я этого ребенка так люблю, что даже слов нет, чтобы описать".



Татьяна делает все, чтобы вернуть сына домой / Фото из архива Татьяны

Для матери, ребенок которой уже год находится в плену, самое сложное – это слушать истории о пытках. Материнское сердце разрывается от понимания того, что с ребенком могут делать. Однако Татьяна хочет знать все. Она не может жить в розовых очках.

Женщина делает все, чтобы ее сына обменяли. Она не пропускает ни одной акции, в поддержку пленных защитников "Азовстали", стучится во все двери. Татьяна борется за Артема изо всех сил. Ей очень тяжело, ведь результата пока не видит.

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Когда у Татьяны случился нервный срыв, она поняла, что ради сына должна взять себя в руки. Женщина боялась, что Артем вернется и будет за нее волноваться. Поэтому она обратилась к психологу и работает с ним уже почти год.

Год без сына – это год антидепрессантов, слез и боли. Но, несмотря на все, Татьяна остается сильной. Она не позволяет себе страдать, когда ее ребенок в гораздо худших условиях. Мать представляет, как будет радоваться, когда сын вернется домой, соберется с собратьями на шашлыки на родительском дворе. Ребята будут громко смеяться и петь. Эта мысль греет ей душу, и голос женщины сразу становится веселее.



Мать мечтает, чтобы ее сын вернулся из плена / Фото из архива

Мама воина, погибшего в Мариуполе: "Ждала тело сына 9 месяцев"

Невыразимо сложно в День матери тем женщинам, дети которых погибли, защищая нашу Родину от врага. Среди них – Татьяна – мать защитника Мариуполя и чемпиона мира по кикбоксингу Максима Кагала с позывным "Пистон". Спортсмена ждало блестящее будущее, но он выбрал другой путь. Любовь Максима к Украине была сильнее его амбиций. Он воевал в составе полка "Азов", а 25 марта 2022 года погиб от авиаудара россиян по "Азовстали".

Татьяна скромно говорит, что сын сам себя воспитал. Она учила его быть честным, справедливым и уважать старших. На вопрос о том, как это быть матерью героя Татьяна отвечает, что она обычная женщина с большим горем.



Мать считает, что сын Максим воспитал себя сам / Фото Нацгвардии

Тело сына мать ждала 9 месяцев и 11 дней. Сейчас она вспоминает, что именно это ожидание придавало ей силы. Татьяна хотела попрощаться со своим ребенком и похоронить как положено. Кроме того, женщина была на реабилитации и работала с психологами. За это время она подружилась с семьями других азовцев. Теперь они для нее – родные.

В день создания "Азова" нам вернули 45 бойцов. Это великая радость для всех. Обменяли и друга нашего сына – Дмитрия. Мы очень долго его ждали, потому что обмен трижды откладывали. Дмитрий через весь плен пронес шеврон Максима, за который его могли убить. К счастью, не нашли,

– рассказала Татьяна.

Женщина даже приезжала из Кременчуга в Киев на встречу с освобожднными военными: "Они не плачут, они... Они просто живут дальше, шутят. Это несокрушимые воины. Элита нации".

Сейчас женщина участвует в разных акциях, забегах, соревнованиях в честь сына. Она считает, что должна нести память о героизме своего ребенка. Для Татьяны важно, чтобы люди помнили Максима, помнили, какую цену он заплатил, чтобы они жили в свободной Украине.

Моя жизнь после гибели сына разделилась на "до" и "после". Я до сих пор не верю, что его нет. Мне кажется, что откроется дверь, он зайдет и скажет: "Мама, сюрприз!". Головой я понимаю, что сюрприза не будет, а душой и сердцем никогда не приму этого,

– рассказала мать погибшего

Сейчас Татьяна держится благодаря собратьям Максима. Она вдохновляется тем, что воины прошли через ад, но не пали духом. Это придает ей сил жить дальше.

Мы же благодарим Татьяну за ее сына. Вечная память Герою Максиму Кагалу.



Татьяна приняла участие в забеге в память о сыне / Фото Ассоциации семей защитников "Азовстали"

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Мама, которая вывезла маленьких детей за границу: "Решение было быстрым"

24 февраля тысячи украинских женщин одобрили важное решение в своей жизни. Они покинули дом, работу и любимых мужчин, чтобы вывезти в безопасное место своих детей. Среди них есть украинская певица Alyosha. Муж исполнительницы – солист группы "Антитела" Тарас Тополя – стал с оружием в руках в защиту Родины.



Мать выехала из страны, чтобы уберечь детей / Фото из инстаграммы Тараса Тополи

Когда слышишь взрывы, прежде всего думаешь о безопасности жизней всех членов своей семьи. Покинуть страну – это было очень быстрое и конкретное решение. Потому что, как мама, я не хочу сломанной психики своим детям. Чтобы уберечь детей, я сделала все, что могла. И делаю это до сих пор,

– рассказала певица.

Alyosha уже более года живет с дочерью и двумя сыновьями в США. Она убеждена, что родители несут ответственность за жизнь, здоровье и психическое состояние своих детей. Мать хочет, чтобы ее дети росли в любви и покое. Женщинам, оказавшимся в такой же ситуации, певица желает силы и выдержки. Она по собственному опыту знает, как трудно оторваться от дома и семьи.

"Пусть вас согревает мысль: где бы украинец ни был – он украинец, он член большой семьи с несокрушимым духом. Наша задача, женщин и мам, сохранить наше будущее поколение. Дети будут строить европейскую страну: развитую, умную, мощную. Страну, в которой есть несокрушимая любовь, несокрушимые ценности", – подчеркнула Alyosha.



Alyosha с сыновьями / Фото певицы

Роды под звуки взрывов: рассказ акушерки о том, как рожали украинские женщины

С огромным вызовом в начале войны столкнулись беременные женщины. Роды – процесс сам по себе тяжелый, волнующий и даже пугающий. Если добавить к этому ракетные обстрелы, угрозу окружения города и страх неизвестности, то все становится в разы труднее.

О том, как рождались в первые дни полномасштабной войны маленькие украинцы, хорошо знает акушерка Черниговского роддома Вера Целик. Почти 50 дней врач помогала женщинам рожать в бомбоубежищах и отработала свою самую длинную смену в жизни. За это она получила награду президента Владимира Зеленского.

Вера – тоже мать. Когда российские войска были в нескольких километрах от Чернигова, женщина поняла, что должна оставаться на работе и помогать пациенткам, ведь роды не ждут лучших времен.

Акушерке до сих пор трудно вспоминать о том периоде. Радость рождения ребенка у матерей не была такой, как раньше. От этого у врача с многолетним опытом сжималось сердце. Ей было несказанно жаль молодых матерей, рожавших в таких условиях. В их глазах Вера видела страх. Акушерка пыталась поддержать своих пациенток добрым словом, ведь они для нее были как дочери.



Владимир Зеленский наградил Веру Целик / Фото Минобороны

Неоднократно медикам приходилось рисковать, чтобы перемещать рожениц из больницы в бомбоубежище, приносить лекарства, воду, пищу.

Когда рождался ребенок, он плакал так, что не было слышно звуков взрывов с улицы. Это давало мне стимул для дальнейшей работы. Меня переполняло чувство гордости, что даже в таких условиях рождаются новые украинцы,

– вспомнила врач.

Вера – пример несокрушимой женщины, которая даже в условиях обстрелов и прямой угрозы жизни продолжает выполнять свою работу с материнской заботой о других.

Переживания матери во время войны не поймет никто. Мы благодарим наших матерей за то, что они у нас есть. За то, что воспитывают героев, хоть и не признают свой вклад. За то, что борются за нас до последнего. За то, что отдают все, что есть. За то, что хранят нам жизнь от тысячи пуль. Мы вас любим, Мы вами гордимся!