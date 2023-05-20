Они – героини: вернувшихся из плена мам-военных поздравили с Днем матери
В День матери в Украине поздравили вернувшихся из плена мам-военных. Им подарили боксы красоты для ухода за собой.
По состоянию на сегодняшний день в рядах ВСУ Украину защищают около 60 000 женщин, 42 000 – военнослужащие. К тому же 5 000 женщин находятся на передовой, информирует 24 Канал.
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Вернувшихся из плена мам-военных поздравили с Днем матери
В рядах отряда "Азов" несли службу женщины, сделавшие сознательный непростой выбор. Для россиян они – опасные преступники, а для украинцев – героини, для близких – дочери, сестры, жены и мамы.
Поэтому ко Дню матери вернувшимся из плена мамам-военным подарили боксы красоты от EVA. Еще 10 боксов ждут владелиц, которые, к сожалению, пока не вернулись домой. Надеемся, что их освободят как можно быстрее.
Мамочек-военных поздравили с Днем матери / фото из соцсетей
Как украинские защитники поздравляли самых родных с Днем матери
- Главнокомандующий Украины Валерий Залужный отметил, что восхищается героизмом и силой духа украинских матерей их самоотверженностью и готовностью склонить небо для своих детей.
- Военные Украины в этот день выразили свою любовь к родным. Они поблагодарили мамочек за подаренную жизнь и привитую любовь к Родине, за переживания, ожидания и молитвы. А также призывали спать ночью спокойно, ведь лично оберегают от врага.
- В Командовании объединенных сил ВСУ поблагодарили матерей за то, что они "вырастили настоящих, верных сыновей и дочерей своей Родины, которые сегодня с оружием в руках мужественно защищают родную землю от российского агрессора".