россия не соблюдает обычаи войны, – Подоляк прокомментировал опасения украинцев относительно 24 августа
Сейчас в Украине опасаются, что на День Независимости россия может устроить массированный ракетный удар. В Офисе Президента ответили, стоит ли как-то особенно готовиться к 24 августа.
О Дне Независимости 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, нужно взять себя в руки и перестать верить в слишком апокалиптические или радостные прогнозы на этот праздник или любые другие дни.
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Конечно, оккупанты несколько помешаны на датах. Но в Украине почти полгода идет полномасштабная война. Каждый день россияне могут запустить ракету в любой населенный пункт.
Нужно ли как-то особенно готовиться к возможной угрозе на 24 августа
По мнению Подоляка, нужно просто быть осторожным, как и в любой другой день. Следует прислушиваться к предупреждениям, что могут звучать сирены; не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда иметь в виду, куда пойти в укрытие и пересидеть угрозу.
Мне кажется, что полгода четко приучили нас к тому, что россия не придерживается ни правил, ни обычаев войны. Они нарушают все, что только можно. Используют крылатые ракеты для атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, – отметил Михаил Подоляк.
Эта угроза будет продолжаться до тех пор, пока россия не начнет получать тактические поражения на фронте. Тогда она будет вынужден думать, как себя защитить, а не как атаковать украинские города. До этого времени всегда нужно будет соблюдать протокол безопасности.
"Не надо паниковать, делать "аларм", что все – конец света. Но надо себя беречь. Мы все должны выжить, чтобы россия в таком виде не существовала. Поэтому слышим сирены – идем в укрытие. Это делайте. Все остальное – кликбейтные заголовки", – подчеркнул Подоляк.
Подоляк о возможной угрозе на День Независимости Украины
Первый День Независимости во время войны
- Совсем скоро Украина будет отмечать главный государственный праздник – День Независимости. Президент Владимир Зеленский уже сообщал, что есть запланированная программа мероприятий. Однако ее сейчас не разглашают в целях безопасности.
- Конечно, есть опасения, что оккупанты могут устроить масштабную провокацию на День Независимости. По мнению военного эксперта Олега Жданова, оккупанты могут попытаться нанести ракетные удары по Украине в этот день. Однако следует помнить, что к этому готовятся и украинские силы ПВО.
- Будьте осторожны не только 24 августа, но и всегда во время войны.