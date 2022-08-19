россия не соблюдает обычаи войны, – Подоляк прокомментировал опасения украинцев относительно 24 августа

Сейчас в Украине опасаются, что на День Независимости россия может устроить массированный ракетный удар. В Офисе Президента ответили, стоит ли как-то особенно готовиться к 24 августа.

О Дне Независимости 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, нужно взять себя в руки и перестать верить в слишком апокалиптические или радостные прогнозы на этот праздник или любые другие дни.

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Конечно, оккупанты несколько помешаны на датах. Но в Украине почти полгода идет полномасштабная война. Каждый день россияне могут запустить ракету в любой населенный пункт.

Нужно ли как-то особенно готовиться к возможной угрозе на 24 августа

По мнению Подоляка, нужно просто быть осторожным, как и в любой другой день. Следует прислушиваться к предупреждениям, что могут звучать сирены; не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда иметь в виду, куда пойти в укрытие и пересидеть угрозу.

Мне кажется, что полгода четко приучили нас к тому, что россия не придерживается ни правил, ни обычаев войны. Они нарушают все, что только можно. Используют крылатые ракеты для атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, – отметил Михаил Подоляк.

Эта угроза будет продолжаться до тех пор, пока россия не начнет получать тактические поражения на фронте. Тогда она будет вынужден думать, как себя защитить, а не как атаковать украинские города. До этого времени всегда нужно будет соблюдать протокол безопасности.

"Не надо паниковать, делать "аларм", что все – конец света. Но надо себя беречь. Мы все должны выжить, чтобы россия в таком виде не существовала. Поэтому слышим сирены – идем в укрытие. Это делайте. Все остальное – кликбейтные заголовки", – подчеркнул Подоляк.

Подоляк о возможной угрозе на День Независимости Украины

Первый День Независимости во время войны