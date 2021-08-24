В День Независимости на Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе в результате циничного обстрела боевиков погиб украинский военный. Еще один получил ранение.
Боевики в очередной раз цинично обстреляли позиции украинских защитников. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток".
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Один военный погиб, а еще одного – ранили
Боевики обстреляли позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение,
– говорится в сообщении.
Раненого воина срочно эвакуировали и доставили в больницу. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким павшего героя.
Коротко о ситуации на Донбассе
- За минувшие сутки, 23 августа, оккупанты 4 раза нарушали режим тишины на Донбассе. Наемники России обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Водяного, Марьинки, Широкино. В Луганской области также зафиксировали пролет БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. В результате вражеских атак один украинский воин получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
- 22 августа также погиб украинский военный. Он получил ранения несовместимые с жизнью.
- Кстати, несмотря на режим "тишины" оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ. Огонь открывают чуть ли не каждый день. Только с начала 2021 года на Донбассе уже погибли по меньшей мере 57 украинских военных.