Желал мира, прикрывшись русскими солдатами: Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости
Украина 24 августа второй раз отмечает День Независимости в условиях полномасштабной войны. К поздравлениям с праздником присоединился и самопровозглашенный президент Беларуси.
Белорусские СМИ пишут, что Александр Лукашенко цинично приветствовал Украину с Днем Независимости. Он заявил, что готов сделать все для прекращения конфронтации. 24 Канал.
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Лукашенко поздравил "братский народ"
Александр Лукашенко напомнил, что украинцы и белорусы веками "жили в согласии и уважении" и "выстраивали общее государство в первые после военные пятилетки".
Он также упомянул о совместной борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны, однако забыл, что когда Россия коварно напала на Украину, Беларусь под его руководством стала именно на ее сторону.
В начале полномасштабной войны с территории Беларуси в Украину заходили российские войска. Затем именно оттуда происходили артиллерийские и авиационные обстрелы.
Сейчас ситуация стабилизировалась благодаря ВСУ, однако до сих пор из Беларуси в Украину летят ракеты или дроны, которые разрушают мирные города и создают угрозу для украинцев.
И по сегодняшний день нас объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре,
– говорится в его приветствии.
Самопровозглашенный президент Беларуси также подчеркнул, что тридцать лет назад обе страны избрали путь "самостоятельного развития". Он считает, что Украина и Белоруссия должны использовать свое соседство для прекращения конфронтации.
"Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", - подчеркнул белорусский лидер.
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- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь стала надежной союзницей агрессора. Александр Лукашенко – хороший друг Владимира Путина. В первые месяцы вторжения Беларусь нагнетала обстановку тем, что создавала угрозу наступления со своей территории.
- В то же время, официально Беларусь так и не вступила в войну, хотя Лукашенко неоднократно уверял, что готов к этому. После неудачного мятежа Пригожина в Беларусь отправили бойцов его ППК "Вагнера". Там они опять же создавали угрозу наступления, однако уже на границе с НАТО.
- Отметим, что, несмотря на пророссийскую позицию президента Беларуси, народ страны поддерживает Украину. Батальон белорусских солдат имени Кастуся Калиновского сражается с украинскими солдатами против российских захватчиков с марта 2022 года.