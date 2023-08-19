Пропагандисты будут визжать: в украинской разведке рассказали, чего ждать на День Независимости

Украина уже не в первый раз будет праздновать День Независимости в состоянии войны. Лишняя паника ни к чему, но воздушные тревоги нужно учитывать в любой день.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что попытка посеять панику 24 августа может быть элементом российской ИПСО.

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"Праздничных воздушных тревог не бывает. И на День Независимости, и на Новый год, и на Рождество или в будний день нужно реагировать должным образом на какие-либо сообщения об угрозе", – пояснил Юсов.

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Украина отметит собственную независимость на зло всем врагам

Что бы ни задумали российские оккупанты, мы отпразднуем День Независимости и будем двигаться дальше – до освобождения всей территории Украины.

На День Независимости у агрессора будет истерика, пропагандисты будут кричать и визжать. Но украинцы в чрезвычайно тяжелых условиях будут праздновать родной праздник, как делали это много лет и будут делать в дальнейшем,

– подчеркнул Юсов.

Силы обороны делают все возможное, чтобы защитить страну и освободить все оккупированные территории. Они также не будут отдыхать в этот день.

Вскоре День Независимости Украины: последние прогнозы

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что уровень угрозы ракетных атак на День Независимости может усилиться. Пока вражеских ракетоносителей на боевом дежурстве нет, однако оккупанты способны наносить удары по Украине даже из бухты.

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что на День Независимости беспокоиться должны в России. Ведь пока оккупанты находятся на нашей земле, страна-агрессор не будет знать покоя.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заверил, что украинские военные в канун Дня Независимости будут "более усиленно, взвешенно и уверенно" контролировать ситуацию в небе. Так, как они это делают каждый день.

Учитывая военное положение в стране,. Об этом говорится в законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".