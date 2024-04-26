Радиация не видит границ, – Зеленский в день памяти Чернобыля напомнил о новых угрозах

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал мир оказать давление на Россию, чтобы освободить ЗАЭС от оккупантов.

По словам президента, это единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы, которые спровоцированы присутствием российских оккупантов на ЗАЭС.

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"Радиация не признает границ и не различает государственных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы", – отметил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и годы спустя.

Новые смертельные угрозы

В этом контексте президент напомнил, что человечество может испытать новые радиационные катастрофы, а потому мир должен давить на страну-террориста, чтобы российские войска покинули Запорожскую атомную элекростанцию.

"Уже 785 дней крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира – давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский призвал мир предотвратить новые катастрофы: видео

Справка. 26 апреля в Украине отмечают 38-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала одной из самых страшных катастроф за всю историю ядерной энергетики.

Убытки от аварии на ЧАЭС оцениваются в десятки миллиардов долларов. Пострадали миллионы людей. Все из-за халатности и замалчивания советского режима.

Катастрофа на ЧАЭС в фактах