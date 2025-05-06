Их мужество и сила – фундамент обороны: особая минута молчания ко Дню пехоты

6 мая особая дата для украинцев. В этот день мы отмечаем День пехоты и чтим отважных воинов, которые первыми идут в бой и стоят на защите нашей земли. С начала полномасштабного вторжения много смелых пехотинцев отдали самое ценное – свои жизни, чтобы наше государство имело возможность бороться дальше.

Почтим память павших Героев и выразим безграничную благодарность каждому и каждой, кто сегодня защищает наше будущее!

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Украина стоит, потому что стоит пехота

Минута молчания по случаю Дня пехоты: видео

День пехоты отмечается в Украине с целью чествования мужества и героизма защитников из механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Праздник сейчас приобрел особое значение, ведь пехотинцы ежедневно и ежечасно стоят за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Украинская пехота вместе с другими родами войск защищали нас и наше государство еще с 2014 года во время АТО и ООС. Пехотинцы уже прогнали оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей в 2022 году, провели молниеносное контрнаступление на Харьковщине и освободили Херсон. И сегодня воины пехоты освобождают нашу землю от врагов, часто, к сожалению, ценой собственной жизни.

Редакция 24 Канала присоединяется к чествованию украинских Героев-пехотинцев! Вечная и светлая память тем воинам, которые до последнего вздоха защищали Украину от лютого и ненавистного врага.