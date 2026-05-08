Настоящий День победы: что и почему празднуют 8 мая, а что 9 мая
В 2026 году мир отмечает 81 годовщину победы над нацизмом. Часть людей делает это 8 мая, а часть – на следующий день, при этом – не слишком вдаваясь в детали. Как так получилось, что нацисты были одни, а дней победы над ними несколько?
В таких расхождениях "виноваты" сразу несколько факторов. Первый – сложности перевода и разница во времени между Европой и СССР, второй – желание Сталина отделить "свою победу". Подробное объяснение исторических причин этого – читайте в материале 24 Канала.
Почему Германия капитулировала?
Немецкие войска были разбиты союзниками по антигитлеровской коалиции весной 1945 года: 25 апреля американские и советские войска встретились на Эльбе, 27 – 28 апреля прошла Акция за свободу Баварии, 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством, 2 мая Красная Армия штурмом взяла столицу Третьего Рейха – Берлин.
Берлин в мае 1945-го / Фото Аркадия Шайхета, МАММ / МДФ
Централизованное сопротивление нацистов союзникам было сломано, хоть и оставались некоторые очаги боевых действий, например, в Праге, Австрии, Северной Италии, Нидерландах и Дании.
В таких условиях в ночь на 7 мая 1945 года генерал-полковник Альфред Йодль от имени Вермахта подписал Акт Германии о капитуляции.
Когда произошла первая капитуляция?
Это произошло в 2:41 часа ночи по центральноевропейскому времени (разница с Москвой – 2 часа) во французском городе Реймс в ставке командующего армий союзников Дуайта Эйзенхауэра.
Согласно документу, разработанного штабом Эйзенхауэра, капитуляция немецких войск вступила в силу на следующий день – 8 мая в 23:01 (то есть – в 1:01 9 мая по Москве).
Капитуляцию нацистов приняли генерал-лейтенант армии США Уолтер Смит и генерал-майор Красной Армии Иван Суслопаров. Этот документ в науке известен как Реймсский акт.
Союзники после подписания Ремского акта / Фото Naval History and Heritage Command
Впоследствии генерал Суслопаров получил от Сталина телеграмму о запрете подписывать капитуляцию. Но она опоздала – на документе уже стояла подпись представителя СССР.
Когда произошла вторая капитуляция?
Мотивация Сталина была следующая: Советский Союз считал, что подписание капитуляции на территории, которую контролирует не Красная Армия (а американцы), подрывает престиж Сталина и преуменьшает советский вклад в победу над нацистами.
Союзники в такой торжественный момент решили не раздражать русских и пошли на формальные уступки.
В угоду Сталину союзникам пришлось переиграть ситуацию и была "выдумана" вторая капитуляция. Фактически это была "постановка".
Однако, Реймсский акт в советской, а впоследствии российской исторической науке стал "предварительным протоколом капитуляции", хотя таковым никогда не был.
По настоянию СССР информация о капитуляции Третьего Рейха оставалась тайной – журналистам, которые присутствовали на церемонии в Реймсе, было запрещено сообщать о событии не ранее, чем за 36 часов, то есть в 15:00 8 мая 1945 года.
Немецкая сторона после обеда 7 мая публично заявила о капитуляции в радиообращении к гражданам и только на следующий день западные СМИ сообщили о Победе.
Что произошло 8 мая?
8 мая в 15:15 по центральноевропейскому времени премьер Великобритании сэр Уинстон Черчилль обратился к нации и официально объявил радостную новость. Также он анонсировал следующую процедуру ратификации акта.
Специально для СССР в пригороде Берлина Карлхорсте была проведена вторая церемония капитуляции Германии.
Она состоялась вечером 8 мая 1945 года.
Новый документ был подписан 8 мая. От немецкой стороны акт подписывали:
генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель (начальник штаба Верховного командования Вермахта);
представитель Люфтваффе генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф;
представитель ВМС адмирал Ганс фон Фриденбург.
От имени СССР Акт о безусловной капитуляции Германии подписал маршал Георгий Жуков.
От имени союзников документ засвидетельствовали генерал Карл Спаатс и генерал Жан де Латр де Тассиньи.
Жуков и Кейтель на легендарных фото уроженца Донецка Евгения Халдея – 8 мая 1945 года / Фото МАММ / МДФ
Фото МАММ / МДФ
Поскольку в Реймсе был подписан только текст капитуляции на английском языке в Карлхосте возникла проблемы с его точным переводом на русский – из-за этого было потеряно время и подписание документа затянулось до ночи.
Что произошло 9 мая?
Второй документ о капитуляции фактически повторял текст предыдущего и предусматривал прекращение боевых действий в 23:01 8 мая по центральноевропейскому времени. Но из-за разницы во времени в СССР это уже было 9 мая.
Когда акт наконец подписали все стороны, в Европе уже фактически началось перемирие и оно длилось более 40 минут. 9 мая в 2:10 по московскому времени советский диктор Юрий Левитан наконец сообщил жителям СССР о капитуляции Германии.
Вечером 9 мая в эфир вышел лично Сталин и сообщил о победе. Через час после радиообращения Сталина состоялся салют победы.
Советский Союз оставался в состоянии войны с Германией еще 10 лет – только в январе 1955-го, когда Сталина уже не было на этом свете, СССР и Германия подписали мирный договор.
"День Победы"
В Европе и США День победы над нацизмом отмечают 8 мая в формате Дня памяти.
В 1945 произошел интересный прецедент – в Португалии 3 мая официально провозгласили траур по Гитлеру, а 8 мая также официально отпраздновали вместе со всей Европой День Победы.
В Москве решили праздновать отдельно от бывших союзников и начали отмечать не день подписания Акта о капитуляции Германии, а тогда, когда об этом сообщили советскому народу. То есть не юридический факт, а время, когда о нем рассказал Левитан.
В СССР "День Победы" отмечали как праздник с 1945 по 1947 годы. В следующем году праздник был фактически отменен и превратился в обычный рабочий день, ведь праздновать по сути не было чего – СССР потерял десятки миллионов людей, страна лежала в руинах, люди умирали от голода, а кремлевским старцам не удалось захватить всю Европу и сделать ее полигоном для социальных экспериментов. Западный мир не поддался на шантаж СССР и поэтому Кремлю пришлось строить "Железный занавес".
Только в 1965 году во времена Брежнева "9 мая" снова стало праздничным – тогда началось формирование "культа победы". Победа во Второй мировой войне стала центральным эпизодом исторической памяти СССР и идеологическим оружием в формате "мягкой силы".
"Победобесие" – идеология новой войны
В России во времена Путина "культ победы" был восстановлен и он приобрел макабрические масштабы, стал "скрепой" и превратился в фарс.
При этом фокус с ветеранов Второй мировой и ужасных потерь был заменен на прославление мудрости вождей и величие государства, страшные жертвы сейчас подаются не как трагедия и следствие преступных ошибок советской власти, а как необходимый атрибут "победобесия".
К сожалению, через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло – тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме руин и издевательств, и которое основано на аналогичной идеологии ненависти. Обновленная версия нацизма, имеющая маркировку: "сделано в России". Преодолеть такую российскую агрессию сегодня может и должен объединенный свободный мир. И я благодарен всем, кто помогает нам защищать жизнь. Благодарен всем, кто не дает этому российскому режиму диктовать миру, что будет дальше. Защита жизни людей и свободы народов от Путина – это абсолютно достойное чествование памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир,
– президент Украины в обращении к нации 8 мая 2026 года констатирует, что зло, которое мир победил 81 год назад, вернулось.
День памяти и победы над нацизмом в Украине
После завершения Второй Мировой войны украинские земли остались под властью тоталитарной Москвы, а потому все решения относительно праздников и того, как и когда их нужно праздновать, были унифицированы.
Подобная ситуация долго оставалась и после обретения Украиной Независимости в 1991 году. Украинская власть двигалась в форваторе России и не желала изменений. Россия этим активно пользовалась и пыталась всеми силами навязать собственные взгляды на историю и историческую память.
Символом идеологической агрессии россиян стала так называемая "георгиевская лента". Бывший символ времен Российской империи и нацистских коллаборационистов власовцев во времена Путина превратился в символ победы СССР в войне с нацизмом, хотя никогда таким не был.
В самом СССР в противовес власовской георгиевской ленте была введена гвардейская лента – подобная ей, но с характерными отличиями. Но современные российские пропагандисты отказались от нее и сделали выбор в пользу союзников нацистов.
Получилось символично. Именно георгиевская лента стала отличительным знаком российских оккупантов и их прокси при захвате Крыма, а также на Донбассе и других украинских местностях, охваченных инфекцией "русской весны" 2014 года. С тех пор символ "русского мира" получил новое и очень меткое название – "колорадская лента".
Только после открытой военной агрессии России против Украины в нашем государстве поняли, что коварный враг кроме военной ведет и идеологическую агрессию, а потому пожелали отделиться от российского "победобесия".
В 2015 году в Украине началась долгожданная декоммунизация – тогда же было установлено День памяти и примирения. Его отмечают 8 мая в европейском формате – то есть без помпезных и пафосных парадов и с пронзительным призывом – "Никогда снова".
Также с 2015 года изменилось наполнение праздника 9 мая – вместо советского "Дня Победы" появился День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой. "Победобесие" в Украине сейчас вне закона, зато государство призывает почтить ветеранов великой войны и по-человечески вспомнить всех погибших.
Новым слоганом праздника стал лозунг "Помним – побеждаем". Оно напоминает о страшной войне, а также не дает забыть, что война в Украине сейчас продолжается – украинские земли захвачены врагом, но, как и в 1945 году, украинцы победят.
Частые вопросы
Почему существует два разных дня празднования победы над нацизмом?
Существование двух разных дней празднования победы над нацизмом объясняется разницей во времени и политическими мотивами. Первая капитуляция Германии была подписана 7 мая 1945 года в Реймсе, вступившая в силу 8 мая по центральноевропейскому времени. Однако из-за разницы во времени в СССР это уже было 9 мая. Сталин настаивал на отдельной церемонии капитуляции, которая состоялась в Берлине 8 мая, и это стало основанием для празднования 9 мая в СССР.
Как политические решения повлияли на празднование Дня Победы в разных странах?
Политические решения, в частности желание Сталина подчеркнуть роль СССР в победе, привели к тому, что в СССР празднование победы перенесено на 9 мая. В Европе и США День Победы празднуют 8 мая. СССР пытался укрепить свою идеологическую позицию, создав отдельное празднование, которое впоследствии стало частью политической культуры России.
Почему Россия отмечает День Победы с большими торжествами?
Россия отмечает День Победы с большими торжествами из-за влияния советской идеологии, которая превратила победу во Второй мировой войне в центральный элемент национальной памяти. Во времена Путина этот культ победы был восстановлен и превратился в важный инструмент государственной пропаганды, подчеркивая величие государства и мудрость его руководителей.
Как советская и российская историческая политика повлияла на восприятие Дня Победы?
Советская и российская историческая политика значительно повлияли на восприятие Дня Победы, в частности через акцент на роли СССР в победе над нацизмом и создание отдельного празднования 9 мая. Советское руководство, в частности Сталин, стремилось подчеркнуть уникальность своей победы и отмечать ее отдельно от союзников, что привело к возникновению двух дат празднования. В современной России под руководством Путина этот день превратился в важный элемент государственной идеологии, подчеркивающий величие государства и военную мощь, часто с элементами пропаганды и реваншизма.
Как происходило подписание капитуляции Германии и почему были два акта капитуляции?
Первое подписание капитуляции состоялось 7 мая 1945 года в Реймсе, Франция, где генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт о капитуляции Германии от имени Вермахта. Это было сделано в присутствии союзников, но Советский Союз требовал отдельной церемонии на территории, которую контролировала Красная Армия, чтобы подчеркнуть свой вклад в победу. Поэтому 8 мая в Карлсгорсте возле Берлина состоялась вторая церемония, где маршал Георгий Жуков подписал новый документ о капитуляции, официально вступивший в силу 9 мая по московскому времени.