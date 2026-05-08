Настоящий День победы: что и почему празднуют 8 мая, а что 9 мая

В 2026 году мир отмечает 81 годовщину победы над нацизмом. Часть людей делает это 8 мая, а часть – на следующий день, при этом – не слишком вдаваясь в детали. Как так получилось, что нацисты были одни, а дней победы над ними несколько?

В таких расхождениях "виноваты" сразу несколько факторов. Первый – сложности перевода и разница во времени между Европой и СССР, второй – желание Сталина отделить "свою победу". Подробное объяснение исторических причин этого – читайте в материале 24 Канала.

Почему Германия капитулировала?

Немецкие войска были разбиты союзниками по антигитлеровской коалиции весной 1945 года: 25 апреля американские и советские войска встретились на Эльбе, 27 – 28 апреля прошла Акция за свободу Баварии, 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством, 2 мая Красная Армия штурмом взяла столицу Третьего Рейха – Берлин.



Берлин в мае 1945-го / Фото Аркадия Шайхета, МАММ / МДФ

Централизованное сопротивление нацистов союзникам было сломано, хоть и оставались некоторые очаги боевых действий, например, в Праге, Австрии, Северной Италии, Нидерландах и Дании.

В таких условиях в ночь на 7 мая 1945 года генерал-полковник Альфред Йодль от имени Вермахта подписал Акт Германии о капитуляции.

Когда произошла первая капитуляция?

Это произошло в 2:41 часа ночи по центральноевропейскому времени (разница с Москвой – 2 часа) во французском городе Реймс в ставке командующего армий союзников Дуайта Эйзенхауэра.

Согласно документу, разработанного штабом Эйзенхауэра, капитуляция немецких войск вступила в силу на следующий день – 8 мая в 23:01 (то есть – в 1:01 9 мая по Москве).

Капитуляцию нацистов приняли генерал-лейтенант армии США Уолтер Смит и генерал-майор Красной Армии Иван Суслопаров. Этот документ в науке известен как Реймсский акт.



Союзники после подписания Ремского акта / Фото Naval History and Heritage Command

Впоследствии генерал Суслопаров получил от Сталина телеграмму о запрете подписывать капитуляцию. Но она опоздала – на документе уже стояла подпись представителя СССР.

Когда произошла вторая капитуляция?

Мотивация Сталина была следующая: Советский Союз считал, что подписание капитуляции на территории, которую контролирует не Красная Армия (а американцы), подрывает престиж Сталина и преуменьшает советский вклад в победу над нацистами.

Союзники в такой торжественный момент решили не раздражать русских и пошли на формальные уступки.

В угоду Сталину союзникам пришлось переиграть ситуацию и была "выдумана" вторая капитуляция. Фактически это была "постановка".

Однако, Реймсский акт в советской, а впоследствии российской исторической науке стал "предварительным протоколом капитуляции", хотя таковым никогда не был.

По настоянию СССР информация о капитуляции Третьего Рейха оставалась тайной – журналистам, которые присутствовали на церемонии в Реймсе, было запрещено сообщать о событии не ранее, чем за 36 часов, то есть в 15:00 8 мая 1945 года.

Немецкая сторона после обеда 7 мая публично заявила о капитуляции в радиообращении к гражданам и только на следующий день западные СМИ сообщили о Победе.

Что произошло 8 мая?

8 мая в 15:15 по центральноевропейскому времени премьер Великобритании сэр Уинстон Черчилль обратился к нации и официально объявил радостную новость. Также он анонсировал следующую процедуру ратификации акта.

Специально для СССР в пригороде Берлина Карлхорсте была проведена вторая церемония капитуляции Германии.

Она состоялась вечером 8 мая 1945 года.

Новый документ был подписан 8 мая. От немецкой стороны акт подписывали:

генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель (начальник штаба Верховного командования Вермахта);

представитель Люфтваффе генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф;

представитель ВМС адмирал Ганс фон Фриденбург.

От имени СССР Акт о безусловной капитуляции Германии подписал маршал Георгий Жуков.

От имени союзников документ засвидетельствовали генерал Карл Спаатс и генерал Жан де Латр де Тассиньи.



Жуков и Кейтель на легендарных фото уроженца Донецка Евгения Халдея – 8 мая 1945 года / Фото МАММ / МДФ



Фото МАММ / МДФ

Поскольку в Реймсе был подписан только текст капитуляции на английском языке в Карлхосте возникла проблемы с его точным переводом на русский – из-за этого было потеряно время и подписание документа затянулось до ночи.

Что произошло 9 мая?

Второй документ о капитуляции фактически повторял текст предыдущего и предусматривал прекращение боевых действий в 23:01 8 мая по центральноевропейскому времени. Но из-за разницы во времени в СССР это уже было 9 мая.

Когда акт наконец подписали все стороны, в Европе уже фактически началось перемирие и оно длилось более 40 минут. 9 мая в 2:10 по московскому времени советский диктор Юрий Левитан наконец сообщил жителям СССР о капитуляции Германии.

Вечером 9 мая в эфир вышел лично Сталин и сообщил о победе. Через час после радиообращения Сталина состоялся салют победы.

Советский Союз оставался в состоянии войны с Германией еще 10 лет – только в январе 1955-го, когда Сталина уже не было на этом свете, СССР и Германия подписали мирный договор.

"День Победы"

В Европе и США День победы над нацизмом отмечают 8 мая в формате Дня памяти.

В 1945 произошел интересный прецедент – в Португалии 3 мая официально провозгласили траур по Гитлеру, а 8 мая также официально отпраздновали вместе со всей Европой День Победы.

В Москве решили праздновать отдельно от бывших союзников и начали отмечать не день подписания Акта о капитуляции Германии, а тогда, когда об этом сообщили советскому народу. То есть не юридический факт, а время, когда о нем рассказал Левитан.

Россияне на 9 мая празднуют годовщину речи Левитана на радио:

В СССР "День Победы" отмечали как праздник с 1945 по 1947 годы. В следующем году праздник был фактически отменен и превратился в обычный рабочий день, ведь праздновать по сути не было чего – СССР потерял десятки миллионов людей, страна лежала в руинах, люди умирали от голода, а кремлевским старцам не удалось захватить всю Европу и сделать ее полигоном для социальных экспериментов. Западный мир не поддался на шантаж СССР и поэтому Кремлю пришлось строить "Железный занавес".

Только в 1965 году во времена Брежнева "9 мая" снова стало праздничным – тогда началось формирование "культа победы". Победа во Второй мировой войне стала центральным эпизодом исторической памяти СССР и идеологическим оружием в формате "мягкой силы".

Как "9 мая" стало идеологическим оружием:





В 2004 году ООН дипломатически определила 8 и 9 мая как дни памяти и примирения.

"Победобесие" – идеология новой войны

В России во времена Путина "культ победы" был восстановлен и он приобрел макабрические масштабы, стал "скрепой" и превратился в фарс.

При этом фокус с ветеранов Второй мировой и ужасных потерь был заменен на прославление мудрости вождей и величие государства, страшные жертвы сейчас подаются не как трагедия и следствие преступных ошибок советской власти, а как необходимый атрибут "победобесия".

Путинский "День победы":

В путинской традиции страшную трагедию превратили в праздник с элементами шоу. Слоганом россиян стало "Можем повторить". При этом повторять россияне собирались на самом деле. В 2010 году Путин цинично заявил, что Россия победила в войне в без участия Украины (не говоря уже о лендлизе), а в 2014 году Россия вообще напала на Украину. Под агрессию была подведена идеология будто продолжение битвы против нацистов, только теперь россияне нашли их не в Германии, а в Украине. И это при том, что в начале Второй мировой СССР был союзником Гитлера, а Сталин поднимал бокалы за его здоровье. Полномасштабная агрессия России против Украины в 2022 году также началась под крики "можем повторить" и лозунгами о борьбе с "нацистами". Пропаганда старательно рисовала с "СВО" новую "великую отечественную войну", но сама загнала себя в ловушку. Потому что напала и совершала ужасные военные преступления именно Россия. 11 января 2026 года российская "СВО" официальная стала длиннее "великой отечественной" и перевалила за 1418 дней. После этого даже простым россиянам стало понятно, что "король голый", а Россия ничего не "может повторить". Это убеждение усилилось после нового кризиса для РФ на фронте и активизации украинских дронов и ракет в российских тылах. Апофеозом несостоятельности руководства России стала история с парадом на Красной площади 9 мая 2026 года. Россияне буквально просили Украину о разрешении на его проведение, отказались от привлечения техники и курсантов. Запретили доступ прессы и выключили интернет, испугавшись украинских дронов.

К сожалению, через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло – тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме руин и издевательств, и которое основано на аналогичной идеологии ненависти. Обновленная версия нацизма, имеющая маркировку: "сделано в России". Преодолеть такую российскую агрессию сегодня может и должен объединенный свободный мир. И я благодарен всем, кто помогает нам защищать жизнь. Благодарен всем, кто не дает этому российскому режиму диктовать миру, что будет дальше. Защита жизни людей и свободы народов от Путина – это абсолютно достойное чествование памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир,

– президент Украины в обращении к нации 8 мая 2026 года констатирует, что зло, которое мир победил 81 год назад, вернулось.

День памяти и победы над нацизмом в Украине

После завершения Второй Мировой войны украинские земли остались под властью тоталитарной Москвы, а потому все решения относительно праздников и того, как и когда их нужно праздновать, были унифицированы.

Подобная ситуация долго оставалась и после обретения Украиной Независимости в 1991 году. Украинская власть двигалась в форваторе России и не желала изменений. Россия этим активно пользовалась и пыталась всеми силами навязать собственные взгляды на историю и историческую память.

Символом идеологической агрессии россиян стала так называемая "георгиевская лента". Бывший символ времен Российской империи и нацистских коллаборационистов власовцев во времена Путина превратился в символ победы СССР в войне с нацизмом, хотя никогда таким не был.

В самом СССР в противовес власовской георгиевской ленте была введена гвардейская лента – подобная ей, но с характерными отличиями. Но современные российские пропагандисты отказались от нее и сделали выбор в пользу союзников нацистов.

Два разных "9 мая":

Получилось символично. Именно георгиевская лента стала отличительным знаком российских оккупантов и их прокси при захвате Крыма, а также на Донбассе и других украинских местностях, охваченных инфекцией "русской весны" 2014 года. С тех пор символ "русского мира" получил новое и очень меткое название – "колорадская лента".

Только после открытой военной агрессии России против Украины в нашем государстве поняли, что коварный враг кроме военной ведет и идеологическую агрессию, а потому пожелали отделиться от российского "победобесия".

В 2015 году в Украине началась долгожданная декоммунизация – тогда же было установлено День памяти и примирения. Его отмечают 8 мая в европейском формате – то есть без помпезных и пафосных парадов и с пронзительным призывом – "Никогда снова".

Помним – побеждаем:

Также с 2015 года изменилось наполнение праздника 9 мая – вместо советского "Дня Победы" появился День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой. "Победобесие" в Украине сейчас вне закона, зато государство призывает почтить ветеранов великой войны и по-человечески вспомнить всех погибших.

Новым слоганом праздника стал лозунг "Помним – побеждаем". Оно напоминает о страшной войне, а также не дает забыть, что война в Украине сейчас продолжается – украинские земли захвачены врагом, но, как и в 1945 году, украинцы победят.