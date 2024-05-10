Свезли людей на подготовленную акцию: как в Мариуполе устроили праздник "победобесия"
Российские власти цинично решили провести празднование 9 мая еще и на оккупированных территориях Украины. Для людей, которые живут этих городах и селах, или даже выехали оттуда, было очень трудно морально справиться с тем, что происходило.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что такая ситуация во всех крупных оккупированных городах. Особенно показательно это в самом Мариуполе, где россияне пытались создать картинку "праздника"
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Что придумали захватчики на 9 мая
"В оккупированном Мариуполе провели большой автопробег. На него свезли людей из Донецка, Новоазовска и окрестных сел. А для того, чтобы создать еще большую картинку "загнали" военных, – рассказал Петр Андрющенко.
Так россияне получили кадры якобы счастливого празднования возле Драмтеатра, в котором в марте 2022 года Россия убила сотни мирных людей. Теперь там отмечали "день победы". Видеть такое – очень больно для украинцев, которые выехали из города, к тому же они не знают, когда весь этот ужас закончится.
Никто не знает, когда победа, а условия жизни лучше не становятся. Поэтому люди нуждаются в серьезной психологической помощи. Россияне это понимают и намеренно бьют в слабые места,
– отметил Андрющенко.
Оккупанты пытаются показать, что якобы в захваченных городах царит мир, а в других областях Украины – война. К сожалению, это побуждает некоторых людей возвращаться обратно в свои оккупированные дома. Но здесь говорится не о предательстве, а о депрессии и невозможности жить в таких условиях.
"Россияне это понимают, поэтому создали картинку, будто весь Мариуполь вышел на улицы и радуется. На самом деле это не так. Это лишь подготовленная акция", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
9 мая на оккупированных территориях
- День "победобесия" на временно оккупированных территориях россияне начали отмечать еще за неделю до 9 мая. Россияне усилили пропаганду, на улицах вывесили георгиевские ленты, а в школах проводили специальные уроки. На них рассказывали ученикам свой вариант истории, привлекали детей к парадам и даже одевали в военную форму.
- В Мариуполе проводили специальные театральные представления и постановки, для этого привозили актеров из России. Так называемые российские звезды приезжают на открытие школ, памятников – все для того, что влиять на людей. На уроках детям рассказывают о Второй мировой войне, но из нее убрали все упоминания об Украине.
- Зато в Крыму вообще отказались от празднования 9 мая. Очевидно гауляйтер оккупированного полуострова Сергей Аксенов боялся, что может прилететь с территории Украины. Он знает, что средства поражения вполне вероятно достанут и до его резиденции.