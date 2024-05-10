Свезли людей на подготовленную акцию: как в Мариуполе устроили праздник "победобесия"

Российские власти цинично решили провести празднование 9 мая еще и на оккупированных территориях Украины. Для людей, которые живут этих городах и селах, или даже выехали оттуда, было очень трудно морально справиться с тем, что происходило.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что такая ситуация во всех крупных оккупированных городах. Особенно показательно это в самом Мариуполе, где россияне пытались создать картинку "праздника"

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Что придумали захватчики на 9 мая

"В оккупированном Мариуполе провели большой автопробег. На него свезли людей из Донецка, Новоазовска и окрестных сел. А для того, чтобы создать еще большую картинку "загнали" военных, – рассказал Петр Андрющенко.

Так россияне получили кадры якобы счастливого празднования возле Драмтеатра, в котором в марте 2022 года Россия убила сотни мирных людей. Теперь там отмечали "день победы". Видеть такое – очень больно для украинцев, которые выехали из города, к тому же они не знают, когда весь этот ужас закончится.

Никто не знает, когда победа, а условия жизни лучше не становятся. Поэтому люди нуждаются в серьезной психологической помощи. Россияне это понимают и намеренно бьют в слабые места,

– отметил Андрющенко.

Оккупанты пытаются показать, что якобы в захваченных городах царит мир, а в других областях Украины – война. К сожалению, это побуждает некоторых людей возвращаться обратно в свои оккупированные дома. Но здесь говорится не о предательстве, а о депрессии и невозможности жить в таких условиях.

"Россияне это понимают, поэтому создали картинку, будто весь Мариуполь вышел на улицы и радуется. На самом деле это не так. Это лишь подготовленная акция", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

9 мая на оккупированных территориях