Кто из иностранных лидеров приедет к Путину на российский День победы

Путин собирает своих "друзей" на 9 мая. На "праздничный" парад вызвались прийти лидеры аж 5 стран.

Пока Зеленский будет встречать в Киеве президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, Путин будет играть в солдатиков на площади Москвы. К нему на парад вызвались прийти несколько иностранных лидеров.

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Какие иностранные лидеры приедут в Москву

Известно, что на 9 мая в Москву приедут лидеры как минимум четырех стран:

Александр Лукашенко – президент Беларуси,

Касим-Жомарт Токаев – президент Казахстана,

Садыр Жапаров - Президент Кыргызстана,

Никол Пашинян – премьер-министр Армении,

Эмомали Рахмон – президент Таджикистана.

Известно, что их лично пригласил диктатор Путин. Вечером 8 мая Александр Лукашенко уже прибыл в Московский аэропорт. Поэтому возложение цветов в Беларуси перенесли на вечер 9 мая.

Заметим, что в последнее десятилетие Лукашенко редко посещал День победы в Москве. Однако в этом году Путину нужна максимальная поддержка, поэтому он пытается собрать в кучу оставшихся у него союзников.

Как в России собираются праздновать 9 мая

7 мая в Москве на Красной площади и в Петербурге на Дворцовой провели репетиции парадов до 9 мая. На домах у площадей уже вывесили русские флаги и большие экраны с "праздничной" символикой. Репетиции прошли со всеми атрибутами – раздался гимн, по площади прошли колонны и проехали автомобили военного командования. Однако следует отметить, что в Москве к репетиции парада было привлечено меньше военных и меньше военной техники, чем обычно. Хотя жители города хотели, чтобы все было как раньше.

Эксперты отмечают, что россияне действительно беспокоятся о своей безопасности. Панические настроения там выросли за последнюю неделю после атак беспилотников на топливные склады и грузовые поезда, а также после "хлопков" во временно оккупированном Россией Крыму. Именно поэтому в большинстве российских регионов празднование отменили. Также в этот день во многих областях страны-агрессора запретили использование дронов.

Кстати, в ГУР убеждены, что Россия может устроить провокации в приграничных районах своей страны.