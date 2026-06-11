В Москве перенесли концерт ко дню России

Оккупанты 12 июня отмечают день России. На "праздник" враг запланировал провести концерт на Красной площади, но его перенесли.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Почему россияне перенесли концерт в Москве?

Пропагандистские СМИ 11 июня сообщили, что концерт, который планировали провести в Москве ко дню России, перенесли. Также оккупанты сократили список участников.

Впоследствии было сообщение о том, что мероприятие перенесли на другую площадку – в культурный центр "Моссовет" на Преображенской площади, а некоторые так называемые "звезды" вообще не приедут на концерт.

Оккупанты заявили, что причины таких изменений и окончательный список номеров пока неизвестны. Также распространялась информация о том, что выступления отменяют на фоне опасения относительно атак Украины.

Напомним, что на Московскую область 17 мая было совершено крупнейшую атаку БпЛА за всю войну, из-за чего российские пропагандисты начали говорить об отставании в "технологической гонке".

Украина впоследствии официально подтвердила, что дроновая атака на Москву была осуществлена украинскими беспилотниками, также Генштаб поблагодарил бригады, которые над этим работали.

После атаки стало известно, что украинские дроны поразили важные объекты в Московской области, а это вызвало депрессию и апатию среди россиян, что свидетельствует о потере Россией контроля над ситуацией.