С днем России поздравили две страны, они ее территорию и поделят, – Шейтельман

Россия "праздновала" свой день 12 июня. Страну-агрессора поздравили Северная Корея и Беларусь, которые в конце концов могут и поделить ее территорию.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, символичным является расположение России между этими двумя странами.

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"У россиян есть выбор: стать как Беларусь или как Северная Корея. Это, пожалуй, справедливо, что Россия находится географически между ними. Она же и политически, и социально находится между этими странами", – сказал Шейтельман.

Какое будущее может ждать Россию: смотрите видео

В будущем Беларусь и Северная Корея могут разделить между собой территорию России. Одни россияне скажут, что являются настоящими азиатами. Все, что за Уралом, станет частью Северной Кореи. Другие же скажут, что являются европейцами и станут Московской областью Беларуси.

Чем является Россия сейчас

"Сегодня Россия – это государство наоборот. Там награждают убийц и мародеров", – отметил Шейтельман.

По мнению политтехнолога, страна-агрессор уже имеет статус failed state.

Как прошел день России: коротко

Традиционно день России завершается запуском фейерверков. Но почему-то в этом году решили обойтись без них. Власти даже не проинформировали людей, что собираются отменить праздничный салют.

Российский диктатор с бокалом игристого вина заявил, что Украина якобы бьет по гуманитарным и жилищным объектам. Свой цинизм Владимир Путин выявил во время общения с лауреатами госпремий после вручения медалей в Кремле ко дню России.

Заместитель председателя совета безопасности России сделал краткий пост в соцсетях. Дмитрий Медведев опубликовал отфотошопленную фотографию Киева с российским триколором вместо украинского флага.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не оставил это без внимания. Он подготовил Медведеву особый подарок – смирительную рубашку.

Несостоявшееся государство (англ. failed state) – это государство, которое не может поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы. Это также государство, которое становится неуправляемым и недостаточно легитимным в глазах международного сообщества, учитывая распад государственной власти.