Изоляция заметна: как прошел день рождения Путина

Владимир Путин 7 октября отмечал день рождения. Ему исполнился 71 год. Но этот день у президента России прошел в изоляции.

Об этом 24 Каналу заявила оперная певица, экс-депутат госдумы России Мария Максакова, отметив, что изоляция – неизбежное следствие путинского поведения.

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Российские пропагандисты перечисляли всех, кто поздравил Путина. Это множество российских чиновников и несколько лидеров стран бывшего СНГ.

Ему уже пора сидеть на скамье подсудимых в МКС в Гааге, а мы все еще, к сожалению, вынуждены констатировать, что он отпраздновал эту дату. В изоляции, конечно, но с видимым позором и осуждением мирового сообщества, но еще не на скамье подсудимых,

– подчеркнула Мария Максакова.

Есть версия, что у Владимира Путина есть еще одна биография. Её описала одна из польских писательниц. Скорее всего, эта биография и есть подлинная. Так президенту России может быть 73 года, поэтому, соответственно, родиться он мог в другое время.

"Поэтому, возможно, этот праздник не совсем "праздничным" ему кажется, ведь в его жизни все легендировано", – сказала оперная певица.

Как прошел день рождения Путина: смотрите видео

Подарки для Путина

Презенты президенту России дарят разные. К примеру, в 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил ему козу. Однако Путин, считает Максакова, любит более кровавые подарки.

"Тот подарок, который узурпатор на чеченский трон Кадыров ему преподнес в виде убийства Анны Политковской (российской журналистки – 24 Канал). Ровно на день его рождения. Я так понимаю, что этот подарок был больше "по душе", – отметила экс-депутат госдумы России.

В этом году Владимир Путин получил еще один кровавый подарок – ХАМАС решили поздравить его нападением на Израиль.

"Мне больше всего понравился подарок в прошлом году, когда "благодатный огонь" снес часть незаконного сооружения (Крымского моста – 24 Канал). Но на этом "благодатном огне" не следует останавливаться", – подчеркнула Максакова.

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