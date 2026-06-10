В Украине 11 июня будет новый праздник: Зеленский подписал указ

Президент Украины постановил отмечать День Сил беспилотных систем 11 июня. Он обосновал свое решение началом новых военных традиций.

Полный текст Указа размещен на сайте Президента Украины.

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Что известно о Дне Сил беспилотных систем?

Этот праздник будет отмечаться ежегодно 11 июня. Президент Украины отметил важность дронов и их пилотов во время российско-украинской войны.

Учитывая роль Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины,

– написал Зеленский.

Он также добавил, что указ вступит в силу со дня его опубликования, а именно со среды, 10 июня.

На появление документа отреагировал Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр". Он рассказал, что в Группировку Сил Беспилотных Систем, созданного 11 июня 2025 года вошло 12 юнитов. "Мадьяр" отметил,, что за год подразделение вывело из строя 100 тысяч оккупантов и 350 тысяч вражеских целей.

Эффективность украинских дронов

В среду 10 июня в ряде регионов России было неспокойно из-за новой атаки. Под ударом оказались объекты нефтяной и военно-промышленной сферы. В Самаре после серии взрывов возник пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. в Чебоксарах также сообщают о попадании в научно-исследовательский университет.

Также 8 июня и в ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных регионах России. Под удар попали склады боеприпасов, логистические хабы, пункты управления и позиции операторов беспилотников.