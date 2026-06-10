Повний текст Указу розміщений на сайті Президента України.

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Що відомо про День Сил безпілотних систем?

Це свято буде відзначатися щороку 11 червня. Президент України наголосив на важливості дронів та їхніх пілотів під час російсько-української війни.

Ураховуючи роль Сил безпілотних систем Збройних Сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України,

– написав Зеленський.

Він також додав, що указ набиратиме чинності з дня його опублікування, а саме із середи, 10 червня.

На появу документа відреагував Командувач СБС ВСУ Роберт Бровді "Мадяр". Він розповів, що до Угруповання Сил Безпілотних Систем, створеного 11 червня 2025 року увійшло 12 юнітів. "Мадяр" наголосив на тому, що за рік підрозділ вивів з ладу 100 тисяч окупантів та 350 тисяч ворожих цілей.

Ефективність українських дронів

У середу 10 червня в низці регіонів Росії було неспокійно через нову атаку. Під ударом опинилися об'єкти нафтової та військово-промислової сфери. У Самарі після серії вибухів виникла пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу. у Чебоксарах також повідомляють про влучання у науково-дослідний університет.

Також 8 червня та в ніч на 9 червня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних регіонах Росії. Під удар потрапили склади боєприпасів, логістичні хаби, пункти управління та позиції операторів безпілотників.