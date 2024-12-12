Защищают и рискуют: Зеленский в День Сухопутных войск показал кадры работы наших воинов

Владимир Зеленский обратился к украинским бойцам в День Сухопутных войск. Он отметил, что они на своих плечах держат оборону Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента. Гарант обнародовал также кадры работы наших защитников.

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Зеленский обратился к бойцам в День Сухопутных войск

Президент Украины утром 12 декабря опубликовал видео работы наших военных по случаю Дня Сухопутных войск. Зеленский поблагодарил защитников за оборону страны и отметил их важную роль в ВСУ.

Сегодня – День Сухопутных войск. Наиболее многочисленный элемент Вооруженных Сил Украины. Воины, которые на своих плечах держат оборону нашей страны и проходят тяжелые бои,

– говорится в сообщении президента.

Он поблагодарил воинов за то, что "защищают, рискуют и не останавливаются".

"С Днем Сухопутных войск Украины. Слава нашим защитникам и защитницам!", – подчеркнул Зеленский.

Наши воины храбро защищают Украину: смотрите видео