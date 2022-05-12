"Денацифицировали" школу и интернат: жуткие фото последствий обстрелов Новгород-Северского

Российские убийцы ночью дважды обстреляли Новгород-Северский на Черниговщине. Ракетные удары нанесли с самолета.

Об этом 12 мая сообщили в оперативном командовании "Север". Отметили, что атаки произошли примерно в 00:10 и 00:23.

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"Враг нанес ракетный удар самолетом, вероятно Су-30СМ, по Новгород-Северскому (Черниговская область). Целями оккупантской авиации стали местные школа и интернат. По предварительным данным потерь среди личного состава нет. Информация уточняется", – рассказали в командовании.



Последствия ночной атаки / ОК "Север"



Новгород-Северский 12 мая / Фото ОК "Север"



Рашисты разрушили школу и интернат / Фото ОК "Север"



Огонь на руинах / Фото ОК "Север"



Россияне атаковали с самолета / Фото ОК "Север"

Есть погибшие и раненые

Позже стало известно, что в Новгород-Северском погибли три человека. Еще 12 получили ранения. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Заместитель начальника Новгород-Северской районной военной администрации Владимир Шкарпитко отметил, что пока не зафиксировали жертв среди гражданских людей.

Атака 11 мая

Предыдущий раз российские захватчики обстреляли Новгород-Северский 11 мая. Они примерно в 6:00 со своей территории атаковали город из минометов. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что такие обстрелы постоянные. Он подчеркнул, что особенно осторожными следует быть жителям приграничных территорий. Чаус призывал не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытие.

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