Россия покупает северокорейских солдат в войне в Украине: СМИ назвали цену

По информации разведки Южной Кореи, Россия предлагает северокорейским военным немалую оплату за участие в войне против Украины. В то же время стране обещают увеличение продовольственных поставок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Korea Herald. По данным разведки, Россия готова платить северокорейским солдатам до 2 тысяч долларов ежемесячно.

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Две тысячи долларов за участие в войне

Ожидается, что для поддержки российской армии отправят около 10 тысяч военных из КНДР, что может существенно помочь экономике Северной Кореи. В то же время Кремль готовится увеличить объемы поставок продовольствия в Пхеньян, в частности риса, чтобы преодолеть продовольственный кризис в стране.

Кроме военных, в России уже находится около 4 тысяч северокорейских рабочих, которые также зарабатывают по российским меркам немного – около 800 долларов в месяц, что значительно меньше, чем предлагается военным за участие в войне.

Если раньше Москва отправляла в КНДР примерно 50 – 100 тысяч тонн риса в год, то на этот раз объемы могут вырасти до 600 – 700 тысяч тонн. Это решение направлено на поддержку Пхеньяна, который в этом году столкнулся с серьезными проблемами в сельском хозяйстве.

К слову, северокорейские солдаты попали под обстрел ВСУ в Курской области.

В то же время Южная Корея может усилить поддержку Украины из-за размещения северокорейских войск в России.