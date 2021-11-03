Деньги пересылали из России, – блогер-антивакцинаторша в центре Киева заявила об "одном народе"

Блогер-антивакцинаторша в центре Киева заявила, что якобы украинцы и русские "один народ". Также рассказала, что ей "деньги пересылали даже из России".

Елена Фаист передавала в Москву "низкий поклон". Об этом она сказала на акции антивакцинаторов 3 ноября в Киеве.

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Антивакцинаторша заявила, что украинцы и россияне якобы "один народ"

Хочу передать братьям-славянам привет. Мне пересылали деньги даже из России. Низкий поклон, что вы нас поддерживаете и что вы понимаете, что мы единый народ,

– Елена озвучила слова российских пропагандистов.

Также на записи с акции она заявила, что якобы:

"нас разделили, мы все в одной лодке плывем;

нас разделяли специально, травили все эти годы и навязали нам искусственную войну, которой на самом деле нет;

мы знаем, что мы единый народ, и мы будем единым народом всегда".

Блогерша и анцивакцинаторша озвучила традиционные для российской пропаганды тезисы: смотрите видео

На своей странице в инстаграме она пишет, что является веганом, не употребляет алкоголь. Более того, она называет себя "журналистом", а также руководителем "StopFakePandemic" в Черкассах. Очевидно, как участница этой организации, Елена и участвовала в акции антивакцинаторов.

Кстати, она не впервые высказывает подобные российские фейки. Независимая аналитическая платформа "Вокс Украина" в сентябре 2021 года писали, что Елена Фаист распространяет ложную информацию о вакцинации от COVID-19. Даже ее слова на записанных видео не соответствуют действительности. А организация, которую она возглавляет, отрицает пандемию COVID-19 и выступает против карантинных ограничений, ношения масок и вакцинации.



Елена Фаист во время "антиковидного" митинга в Черкассах / Фото с сайта "18000"

Что известно о Елене Фаист

По данным СМИ, женщина живет в Черкассах, ей 36 лет.

Она также входит в организацию "Ведический мир", которая называет себя "общественным движением здравомыслящих людей, объединенных ведическим мировоззрением и культурой".

В комментариях под многочисленными видео Елены некоторые люди ее поддерживают, в частности пишут, что якобы надеются, что "акция в Киеве даст результаты".

Однако другие пишут, что "она коллаборантка", "будем надеяться, что она свалит в свою Россию, которой она поклоны лупит". Люди пишут также "что за бред?"

Издание "1800" написало, что Фаист "засветилась" в истории с представителем "Партии Шария" Николаем Бугрименко. Согласно постановлениям Приднепровского райсуда Черкасс, была потерпевшей по этому делу. Тогда Бугрименко заявил, что якобы на него напали экс-военнослужащие после того, как он обругал волонтеров.

В Киеве антивакцинаторы собрались на акцию / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Коротко об акции антивакцинаторов в Киеве