Деньги на ракеты и план со США для Украины: Стармер назвал итоги саммита в Лондоне
2 марта Кир Стармер созвал лидеров ЕС на саммит. Во время пресс-конференции он подвел итоги саммита.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Что дал Украине саммит 2 марта
Британский премьер призвал "гарантировать лучший результат для Украины, чтобы защитить европейскую безопасность и обеспечить наше общее будущее".
Великобритания, Франция и другие союзники договорились работать с Украиной над планом прекращения боевых действий. Впоследствии план обсудят с Соединенными Штатами.
Правительство Великобритании позволит Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов экспортного финансирования Великобритании на приобретение более пяти тысяч ракет противовоздушной обороны,
– говорится в сообщении.
Ракеты будут изготавливать в Белфасте, таким образом создавая рабочие места в оборонном секторе Великобритании.
Союзники хотят поставить Украину в такую позицию, чтобы Киев мог вести переговоры с позиции силы.
Поэтому решили согласовать четыре шага в отношении Украины:
- Сохранить поступление военной помощи в Украину, пока продолжается война, и усилить экономическое давление на Россию.
- Любой длительный мир должен обеспечивать суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом любых мирных переговоров.
- В случае мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться сдержать любое будущее вторжение России в Украину.
- Будет создана коалиция, которая бы защищала Украину и гарантировала мир в стране.
К такой "коалиции желающих" уже согласились присоединиться несколько неназванных стран. Это могут быть не только европейские страны, но и другие.
Когда Европа обсудит этот план с Трампом, пока не известно.