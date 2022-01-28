Деньги, Россия, нормандский формат: в США и ОП рассказали о темах разговора Байдена и Зеленского

28 января 2022 , 01:04
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Белый дом

Джо Байден и Владимир Зеленский побеседовали по телефону 27 января. Разговор президентов США и Украины именно в этот день был неожиданным – анонсировали его только за несколько часов.

Сейчас у нас есть реакция на общение глав государств от обеих сторон. Украина сделала акцент на военной и финансовой помощи США. Белый дом – на минских договоренностях и нормандском формате.

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В США после разговора Байдена и Зеленского акцентировали внимание на дипломатии

Белый дом на официальном сайте по итогам разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщил о следующем:

  • Соединенные Штаты Америки, союзники и партнеры готовы решительно ответить на дальнейшее вторжение России в Украину, если это произойдет, и поддерживают суверенитет Украины.
  • США за 2021 год предоставили Украине более полумиллиарда долларов, и теперь изучают возможность оказать дополнительную поддержку экономике в условиях давления, вызванного войсками России у границ.
  • Несмотря на отъезд членов семей сотрудников посольства США в Киеве, само учреждение открыто и полностью функционирует.

Отдельно в Белом доме подчеркнули, что:

  • "Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности".
  • И Джо Байден при этом "выразил поддержку усилиям в нормандском формате" и "продвижению имплементации минских договоренностей".

Заметим, оба – минский и норманский – формата переговоров по Донбассу непосредственного участия США не предусматривают.

Какова была реакция украинской стороны на разговор президентов

Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере коротко написал, что поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом.

  • Разговор при этом был длительным, говорили о текущих дипломатических усилиях по деэскалации и согласовывали совместные действия на будущее.
  • Отдельно Зеленский поблагодарил Байдена за военную поддержку и акцентировал внимание на теме возможной финансовой поддержки Украины со стороны США.

В Офисе Президента впоследствии добавили, что:

  • Зеленский поблагодарил США и Байдена за крепкую и твердую поддержку Украины, и "за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии".
  • Также президент Украины приветствовал комментарий Байдена о продолжении работы американского посольства в Киеве.

Отдельно в ОП подчеркнули, что Байден и Зеленский обсудили итоги крайних переговоров в нормандском формате на уровне политических советников. Мол:

  • Байден приветствовал договоренности о возвращении режима прекращения огня.
  • А Зеленский отметил готовность Украины к проведению саммита в нормандском формате на уровне лидеров государств.
Что важно: украинские власти убеждены, что "второй разговор лидеров Украины и США с начала года демонстрирует глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задает хорошую динамику на 2022 год".

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Автор: Олесь Друкач