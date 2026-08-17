Помощник Безуглой и первый председатель Ассоциации ОСМД Оболони: на фронте погиб Денис Кукса

Военнослужащий Денис Кукса, который еще в 2022 году встал на защиту Украины, отдал свою жизнь на поле боя. В гражданской жизни он был помощником-консультантом Марьяны Безуглой.

О трагической новости политик сообщила 16 августа на своем телеграм-канале.

Что известно о Денисе Куксе?

Безуглая рассказала, что Кукса был председателем правления ОСМД своего дома и первым председателем Ассоциации ОСМД Оболонского района города Киева.

"Он помог мне, команде, руководителю РГА Кириллу Фесику сориентироваться в мире ОСМД и постоянно консультировал", – поделилась народный депутат.

Она добавила, что Денису были присущи принципиальность, настойчивость и скрупулезность.

Светлый человек с выраженным чувством долга,

– написала о Куксе Безуглая.

У мужчины остались двое маленьких детей, жена и мама.

Что еще отдали свою жизнь за Украину?

Сообщения о потерях поступают, к сожалению, ежедневно. Так, Виталий Штефан, который до войны работал учителем истории, погиб во время боевых действий.

В Марганце Днепропетровской области погиб полицейский Артем Кучер, который выполнял задание в составе сводного антидронового отряда ГУНП области. Также на войне погиб Константин Соломакин, ранее работавший тренером по вольной борьбе.