"Лед" все же растаял: ВСУ ликвидировали оккупанта, который засветился в клипе группы "Грибы"

Украинские защитники ликвидировали оккупанта Дениса Степанова. Он стал известен после того, как засветился в клипе группы "Грибы" на песню "Тает лед".

О гибели россиянина сообщают российские телеграм-каналы. Впрочем, оккупанты не уточняют, когда Степанов отправился на "концерт к Кобзону", передает 24 Канал.

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Оккупант засветился в клипе, который просмотрели миллионы раз

Российские телеграм-каналы сообщают, что в ходе так называемой "спецоперации" погиб Денис Степанов. Известно, что оккупант был родом из города Ухта в русской республике Коми. Также, как сообщают в сети, Степанов служил помощником гранатометчика стрелкового отделения.



Оккупант Денис Степанов, которого ликвидировали ВСУ / фото росСМИ



Оккупанта уже провели в последний путь в России / фото росСМИ

К слову, Степанов стал известен после того, как он засветился в клипе группы "Грибы" на песню "Тает лед". В видео добавили фрагмент по передаче для подростков, которую снимали в Северодвинске. На опубликованном отрывке из видео Степанов делился своей "печальной историей любви".

Видео со Степановым, которое использовало группу "Грибы" в своем клипе

Следует отметить, что клип группы "Грибы" был опубликован в 2017 году. С тех пор его просмотрели почти 270 миллионов раз.

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