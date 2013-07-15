Шмыгаль хранит 140 тысяч долларов наличными и 207 тысяч гривен в банке. Жена Екатерина также имеет отложенные средства. Говорится о 242 тысячи долларов и 254 тысячи гривен наличными, а также 626,9 тысячи гривен на двух счетах в банке.

Заметим, что Шмыгаль также указал в декларации сохранения его дочери Софии – более 3 тысяч гривен.

Также Шмыгаль с женой имеют по одному земельному участку (2200 квадратных метров каждая) в селе Хоросница во Львовской области. Екатерина Шмыгаль также владеет земельным участком (151 квадратный метр), домом (215,9 квадратного метра) и гаражом (17,7 квадратного метра) во Львове. Еще один земельный участок во Львове принадлежит ей на 25% (площадь 458 квадратных метров).