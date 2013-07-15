Денис Шмыгаль является рекордсменом пребывания на посту премьер-министра Украины. Уже в июле этого года он может получить новую должность в Кабмине и возглавить Министерство обороны.

Краткую биографию и интересные факты о премьере Денисе Шмыгале – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также: Екатерина Шмыгаль: что известно о жене премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Где получил образование?

Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Высшее образование также получил в родном городе.

Так, в 1997 году Шмыгаль получил красный диплом инженера-экономиста в Государственном университете "Львовская политехника".

В 2003 году ему присвоили научную степень кандидата экономических наук. Он защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Также Шмыгаль стажировался и учился за рубежом, в частности в Германии по программе подготовки менеджеров по программе министерства экономики и энергетики Германии.

Каким был карьерный путь?

Еще будучи студентом Денис Шмыгаль работал менеджером в ООО "О'Кей" и бухгалтером в отделе неторговых операций валютного управления АК "Электронбанк".

Важно: Денис Шмыгаль – новый премьер-министр Украины

В 2000-х годах занимался бизнесом и работал на руководящих должностях в различных львовских компаниях и заводах.

Уже в 2009 году стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли во Львовской ОГА. Через 2 года начал руководить общественной организацией "Институт регионального развития".

В 2014 году Шмыгаль работал заместителем областного управления Фискальной службы. Через несколько лет уволился и пошел вице-президентом и гендиректором компании "Львовхолод" – сети магазинов "Рукавичка".

В январе 2018 года Шмыгаль занял кресло директора Бурштынской ТЭС – крупнейшего в регионе производителя электроэнергии, принадлежащего холдингу олигарха Рината Ахметова. Предприятие расположено в Ивано-Франковской области.

Как начиналась политическая деятельность?

Шмыгаль в 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Он был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – всего 188 голосов.

В 2015 году он также баллотировался во Львовский облсовет от партии "Народный контроль".

В июне 2019 года Шмыгаль стал одним из трех кандидатов на должность Львовской ОГА. Однако на эту должность президент Владимир Зеленский назначил юриста Маркияна Мальского.

Читайте также: Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства



Денис Шмыгаль во время назначения Мальского председателем Львовской ОГА

Что известно о работе на должности председателя Ивано-Франковской ОГА?

Во время представления Мальского во Львове, Зеленский заявил, что назначит Дениса Шмыгаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Уже 2 августа глава государства представил Шмыгаля в Ивано-Франковске и назвал его очень мощным менеджером.



Денис Шмыгаль с президентом Владимиром Зеленским / фото из фейсбука

Шмыгаль отработал на должности 6 месяцев. В конце декабря он отчитался перед Зеленским о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы:

в области отремонтировали 540 километров дорог;

продолжается восстановление мостов. Почти тысяча из них находится в неудовлетворительном состоянии;

регион получил 5 новых авто скорой помощи;

планируется ремонт детских садов и школ, средства на которые возьмут из Госфонда регионального развития;

приобретено 94 квартиры для участников АТО/ООС;

продолжается реконструкция аэропорта в Ивано-Франковске, которую планируют завершить за 2,5 года;

введен тотальный электронный учет древесины, от чипирования до аукционов.

Интересно: Депутат Клименко подарила Шмыгалю кота в мешке: видео

Какими были достижения за время работы в Минразвития общин?

4 февраля парламент проголосовал за назначение Шмыгаля вице-премьером – министром развития общин и территорий. Это произошло после увольнения с соответствующей должности Алены Бабак.

Ключевое направление и приоритет Минрегиона уже в этом году – завершить реформу территориально-административного устройства. Рад присоединиться к команде Алексея Гончарука. Спасибо за доверие президенту и народу Украины,

– заявил в день своего назначения Шмыгаль.

Чиновник добавил, что в Кабмине уделял внимание трем основным направлениям работы:

завершению децентрализации;

реформе ЖКХ;

реформированию строительной сферы.

В должности вице-премьера и министра развития общин и территорий Шмыгаль проработал ровно месяц. Поэтому говорить о серьезных результатах его работы – трудно.

Что известно о назначении главой правительства?

Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины 4 марта 2020 года. Его кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады внес президент Владимир Зеленский, а народные депутаты поддержали это решение 291 голосами "за".

Важно: Сейчас Украине нужно правительство, что сделает невозможное, – Зеленский о назначении Шмыгаля

Сам Шмыгаль перед назначением отметил, что будет выполнять на посту премьера те задачи, которые президент Зеленский ставил перед предыдущим Кабмином.

Никто из нас не пришел на десятилетия, каждый из нас осознает ответственность. Ожидания граждан огромные, терпение заканчивается, реформы нужны на вчера, результат нужен сегодня,

– сказал Шмыгаль.

Также политик назвал главные вызовы и планы работы правительства под его руководством:

продолжение децентрализации;

создание благоприятного инвестиционного климата;

получение энергоэффективности;

усиление экономического блока: развитие промышленности, аграрного сектора и инфаструктуры;

улучшение качества медицины и образования, повышение уровня информирования украинцев;

пересмотреть бюджет на 2020 год – выплаты и пенсии выплаты и пенсии;

уменьшить расходы на чиновников;

погасить задолженность перед шахтерами;

укрепление национальной безопасности и обороны;

завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма.

Смотрите видео речи Дениса Шмыгаля:

Что указано в декларации Шмыгаля?

Декларацию Шмыгаль подавал 4 марта 2020 года перед назначением на должность премьер-министра Украины. В ней указаны данные за 2019 год.

Шмыгаль в 2019 году заработал 3,4 миллиона гривен. Из них 230 тысяч составляла зарплата на должности председателя Ивано-Франковской ОГА, еще более 3 миллионов – зарплата директора Бурштынской ТЭС и по совместительству консультанта в ООО "ДТЭК Востокэнерго".

Кроме того, семья Шмыгалей держала наличными 235 тысяч долларов.

Недвижимость Шмыгаля и его семьи:

Жилой дом площадью 215 квадратных метров во Львове;

гараж площадью 15,9 метра квадратных во Львове;

2 земельных участка площадями 151, 458 метров квадратных во Львове

земельный участок площадью 2200 квадратных метров в селе Хоросница, что в Мостиском районе Львовской области.

нежилое здание площадью 417,2 метра квадратных в Каменке-Бугской на Львовщине.

Что интересно, сам Шмыгаль не имеет автомобилей.

В то же время уже за 2024 год Шмыгаль задекларировал 1 миллион 160 тысяч гривен. Своим единственным источником дохода он указал зарплату.

Интересно, что его жена, Екатерина Шмыгаль, задекларировала 8,5 миллиона гривен доходов в 2024 году. В частности:

7,4 миллиона гривен – доход от предпринимательской деятельности;

35 тысяч гривен – пенсия;

24 тысячи гривен – зарплата зарплата;

994 тысячи гривен – доход от отчуждения движимого имущества. (Вероятно, речь идет об автомобиле Land Rover 2016 года выпуска, который был в предыдущей декларации)

Кроме того, в 2024 году она основала собственную компанию "Кадис УА". Основной вид деятельности – "Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимости".

Шмыгаль хранит 140 тысяч долларов наличными и 207 тысяч гривен в банке. Жена Екатерина также имеет отложенные средства. Говорится о 242 тысячи долларов и 254 тысячи гривен наличными, а также 626,9 тысячи гривен на двух счетах в банке. Заметим, что Шмыгаль также указал в декларации сохранения его дочери Софии – более 3 тысяч гривен. Также Шмыгаль с женой имеют по одному земельному участку (2200 квадратных метров каждая) в селе Хоросница во Львовской области. Екатерина Шмыгаль также владеет земельным участком (151 квадратный метр), домом (215,9 квадратного метра) и гаражом (17,7 квадратного метра) во Львове. Еще один земельный участок во Львове принадлежит ей на 25% (площадь 458 квадратных метров).

Смотрите видео сюжета 24 Канала о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром:

Смотрите видео: кто такой Денис Шмыгаль