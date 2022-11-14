В Херсоне поймали военного России: планировал диверсии и корректировку огня по ВСУ

В Херсоне разоблачили 20-летнего российского оккупанта, одетого в гражданскую одежду. Враг остался на освобожденной от россиян земле, чтобы и дальше работать на российскую армию.

Россиянина задержала Служба безопасности Украины. Он является профессиональным военным 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил России.

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Что оккупант планировал делать на украинской земле

Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным",

– сообщили в СБУ.

Он рассказал сотрудникам нашей Службы безопасности, что его зовут Николай Кривошеев, родом оккупант из Алтая. Он профессиональный военный 69-й бригады, которая дислоцируется в Хабаровском крае.

Кроме того, наша Служба безопасности установила, что враг планировал в освобожденном от оккупантов Херсоне:

собирать информацию;

корректировать огонь по ВСУ;

проводить диверсии.

В СБУ отметили, что оккупанта еще ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности. Ведь те документируют преступления российских захватчиков.

СБУ задержала оккупанта: смотрите видео

Последние важные разоблачения СБУ

12 ноября Служба безопасности Украины вместе с полицией и областной администрацией вернулись в Херсон. Там они проводят стабилизационные мероприятия.

Кроме того, в городе работают подразделения ГСЧС, разминирующие территорию. В целом, государственные органы делают все, чтобы восстановить нормальную жизнь в городе.

Что касается коллаборантов, то они сбежали из Херсона еще перед российскими военными. Главная редактор ОО "Движение Честно" Ирина Федоров заявила, что на Херсонщине уже зафиксировали 102 государственных предателя. В списке много депутатов местных советов и местного уровня, а также политиков и правоохранителей. Меньше тех, кто корректировал огонь.

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