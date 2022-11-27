"Наш свет не угаснет никогда": в Херсоне с электроэнергией уже 17% потребителей

В Херсоне продолжают возобновлять электроснабжение. Вечером 27 ноября свет уже вернули в несколько микрорайонов города.

Так, по состоянию на 18 часов электроснабжение восстановили для 17% бытовых потребителей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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В каких микрорайонах Херсона уже появился свет

По словам Янушевича, частично заживили несколько микрорайонов города. В частности:

Таврический,

Северный,

Шуменский.

Также свет вернули в дома в районе железнодорожного вокзала. В целом электроснабжение уже восстановили 17% бытовым потребителям. Это около 25 тысяч потребителей.

Если в ваших домах еще нет света, оно появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают над этим работать,

– подчеркнул глава Херсонской ОВА.

Между тем заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко показал фото из Херсона и подчеркнул: "Наш свет не угаснет никогда".

В Херсоне восстанавливают свет / Фото с телеграмма Кирилла Тимошенко

Когда в Херсоне полностью восстановят электроэнергию

Янушевич подчеркнул, что работы продолжаются. Электроэнергию также подали на очистные сооружения и главную насосно-канализационную станцию.

Глава ОВА надеется, что восстановить почти все удастся в течение нескольких дней. Однако это зависит и от вражеских обстрелов. Ведь оккупанты продолжают атаковать город.

Заметим, что ранее глава облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона сообщил, что инфраструктура области была обесточена более двух недель. Он также отметил, что гораздо проще подключить население, чем крупные объекты инфраструктуры, например водоснабжение и водоотвод.

Деоккупация Херсонщины: что известно

В селе Львовские Отрубы нашли тела двух убитых мирных жителей. 49-летнего Сергея Новосада убили выстрелом из автомата, вложив дуло в рот. После этого оккупанты еще пустили очередь из автомата в его тело. Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, вбили одним выстрелом в голову, скорее всего уже после сына.

23 ноября захватчики обстреляли Херсон из артиллерии. В результате обстрела погиб 73-летний мужчина. Около 9:35 россияне атаковали из "Градов". Местные жители сообщали о задымленности.

В результате обстрела Херсона 22 ноября погибли два человека, семь получили ранения. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что "выстрелы и плотность от врага постоянно растут". Захватчики стреляют из ствольной артиллерии, из минометов, РСЗО.

Российские оккупанты отвели большую часть группировки в 20 километрах от Левого берега Днепра, а некоторые подразделения перебросили на другие направления.

Вдоль побережья захватчики разместили наблюдательные пункты. В 15 – 20 километрах от берега возвели фортификационные сооружения и прикопали артиллерийскую технику, откуда ведут обстрелы.

После освобождения Херсона появляется все больше информации о том, как россияне терроризировали местное население . Недавно Дмитрий Лубинец рассказал о масштабах пыток оккупантов в Херсонской области. По его словам, в Херсоне уже обнаружены две пыточные, где подвергали пыткам десятки человек.

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