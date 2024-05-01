В ВСУ ответили, готовятся ли оккупанты к возможному наступлению Украины вглубь Крыма
На днях глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил намерение Украины деоккупировать временно аннексированный Россией Крым. В Силах обороны Юга одобрительно отзываются о подобной риторике.
Несколько недель назад россияне перебрасывали на временно оккупированный полуостров танки и бронетехнику. Однако, означает ли это то, что они готовятся к возможному наступлению Украины вглубь Крыма, в эфире телемарафона ответил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.
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Есть постоянное движение
Как отметил Плетенчук, сейчас важно понимать то, что в российской армии также могут происходить ротационные мероприятия. Он отметил, что каждое из подразделений "прибывает и отбывает" с собственной техникой.
По его словам, по состоянию на сейчас чрезмерных признаков формирования наступательных группировок или резких изменений последних положений и количества сил российских оккупантов все же не наблюдается.
Поэтому, да, движение есть постоянное. Но делать выводы относительно того, что они как-то усиливают именно это направление пока, видимо, рано,
– подчеркнул он.
Комментируя заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова, спикер Сил обороны Юга добавил, что то, что касается риторики относительно освобождения украинских территорий, является положительной риторикой, которую поддерживают.
"Цель у нас только одна это освобождение полностью оккупированных территорий нашего государства, которые сейчас захватили россияне, потому что в первую очередь они используют их, чтобы обстреливать остальные территории Украины", – отметил он.
В то же время в Крыму для россиян уж слишком не спокойно
- В ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму объявили о ракетной опасности. Тревога звучала по всему полуострову. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах. Неспокойной ночь была в Джанкое, Октябрьском и Гвардейском, неподалеку Симферополя. Оккупанты этой ночью временно перекрывали Крымский мост.
- Под утро российские телеграм-каналы заявили о ракетной атаке на Евпаторию, Гвардейское, Джанкой, Симферополь и Красноперекопский район. Также российские захватчики заявили, что "ВСУ ударили по Крыму по меньшей мере 10 ракетами ATACMS, которые поступили в Украину в последнем пакете помощи от США".
- "Атеш" рассказал, что среди оккупантов много раненых и ликвидированных. Их агенты среди военных вооруженных сил России сообщают о 5 ударов по аэродрому Джанкой. Отмечается, что был осуществлен комбинированный удар БПЛА и ракет по военным объектам.