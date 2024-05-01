В ВСУ ответили, готовятся ли оккупанты к возможному наступлению Украины вглубь Крыма

На днях глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил намерение Украины деоккупировать временно аннексированный Россией Крым. В Силах обороны Юга одобрительно отзываются о подобной риторике.

Несколько недель назад россияне перебрасывали на временно оккупированный полуостров танки и бронетехнику. Однако, означает ли это то, что они готовятся к возможному наступлению Украины вглубь Крыма, в эфире телемарафона ответил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.

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Есть постоянное движение

Как отметил Плетенчук, сейчас важно понимать то, что в российской армии также могут происходить ротационные мероприятия. Он отметил, что каждое из подразделений "прибывает и отбывает" с собственной техникой.

По его словам, по состоянию на сейчас чрезмерных признаков формирования наступательных группировок или резких изменений последних положений и количества сил российских оккупантов все же не наблюдается.

Поэтому, да, движение есть постоянное. Но делать выводы относительно того, что они как-то усиливают именно это направление пока, видимо, рано,

– подчеркнул он.

Комментируя заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова, спикер Сил обороны Юга добавил, что то, что касается риторики относительно освобождения украинских территорий, является положительной риторикой, которую поддерживают.

"Цель у нас только одна это освобождение полностью оккупированных территорий нашего государства, которые сейчас захватили россияне, потому что в первую очередь они используют их, чтобы обстреливать остальные территории Украины", – отметил он.

В то же время в Крыму для россиян уж слишком не спокойно