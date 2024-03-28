ВСУ имеют все основания для быстрого освобождения Крыма: какой главный инструмент
Украинская армия уже имеет все основания для достаточно быстрого освобождения временно оккупированного Крыма. Прежде всего нужно разрушить Крымский мост с помощью ракет и дронов.
Далее должна начаться работа Украины по уничтожению военных частей захватчиков в Крыму. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.
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"Стоит снова вспомнить Бена Ходжеса, бывшего американского генерала, который убежден, что украинская армия имеет все основания для достаточно быстрого и относительно не очень затратного освобождения Крыма от вражеской армии", – сказал он.
План по освобождению Крыма
Владислав Селезнев отметил, что прежде всего нужно разрушить Крымский мост путем комбинированной ракетно-дроновой атаки на это сооружение. Дальнобойные ракеты Taurus, SCALP, Storm Shadow, украинские надводные дроны Magura 5 и Sea Baby могут сделать это достаточно быстро и без всяких шансов на быстрое восстановление моста.
Далее должна начаться системная и планомерная боевая работа украинских Сил обороны по разрушению всех воинских частей и подразделений во временно оккупированном Крыму и временно оккупированном Севастополе. Их там немало. Более 232 в свое время насчитали украинские журналисты-исследователи. Может быть больше,
– объяснил военный эксперт.
Крымский мост: последние новости
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал подробности поражений Крымского моста, которые состоялись в октябре 2022 и июле 2023 года. Первый удар готовился в течение семи месяцев. Чтобы поразить мост впервые, СБУ использовала самодельные взрывные устройства (21 тонна в тротиловом эквиваленте), которые были закамуфлированы под рулоны с пленкой. Генерал отметил, что подготовка и реализация этой операции была непростой. Второй раз 17 июля 2023 года Крымский мост уже атаковали морские дроны.
- Сейчас Крымский мост не функционирует для перевозки военных грузов. Генерал заявил, что тот имеет поврежденные опоры и так называемые "быки", на которых они стоят. Глава СБУ заверил, что Украина имеет потенциал полностью уничтожить Крымский мост.
- Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты пока не могут переправлять грузы по железной дороге через Крымский мост. Россия пытается сосредоточить свои экономические усилия на строительстве альтернативного маршрута из России через оккупированные территории в Крым.