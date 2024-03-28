ВСУ имеют все основания для быстрого освобождения Крыма: какой главный инструмент

Украинская армия уже имеет все основания для достаточно быстрого освобождения временно оккупированного Крыма. Прежде всего нужно разрушить Крымский мост с помощью ракет и дронов.

Далее должна начаться работа Украины по уничтожению военных частей захватчиков в Крыму. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Стоит снова вспомнить Бена Ходжеса, бывшего американского генерала, который убежден, что украинская армия имеет все основания для достаточно быстрого и относительно не очень затратного освобождения Крыма от вражеской армии", – сказал он.

План по освобождению Крыма

Владислав Селезнев отметил, что прежде всего нужно разрушить Крымский мост путем комбинированной ракетно-дроновой атаки на это сооружение. Дальнобойные ракеты Taurus, SCALP, Storm Shadow, украинские надводные дроны Magura 5 и Sea Baby могут сделать это достаточно быстро и без всяких шансов на быстрое восстановление моста.

Далее должна начаться системная и планомерная боевая работа украинских Сил обороны по разрушению всех воинских частей и подразделений во временно оккупированном Крыму и временно оккупированном Севастополе. Их там немало. Более 232 в свое время насчитали украинские журналисты-исследователи. Может быть больше,

– объяснил военный эксперт.

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