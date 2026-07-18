Британский полковник сказал, какая операция может стать ключом к деоккупации территорий

На данный момент ни Украина, ни Россия не добились значительных успехов на поле боя. Об освобождении территорий пока говорить сложно, хотя одна удачная операция могла бы запустить этот процесс.

Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант рассказал 24 Каналу, что Силы обороны способны переломить ход войны. Необходимо провести операцию на одном из важных направлений.

Каким должен быть следующий шаг Украины?

По словам британского полковника в отставке, Украине важно вернуть Крым. Это нанесло бы врагу непоправимые потери, после которых ему было бы сложно оправиться.

Понятно, что пока нет конкретного плана, как это вообще можно сделать. Провести наземную военную операцию там сейчас фактически нереально. По мнению Гранта, нужно действовать нестандартно.